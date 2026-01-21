Стрічка уже встигла полюбитися багатьом українським глядачам. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад та інші переваги стрічки.

Що відомо про мінісеріал "Сім циферблатів Аґати Крісті"?

Справжньою перевагою цього мінісеріалу є кількість епізодів – стрічка налічує всього три серії, які легко можна переглянути за один вечір, тим більше що сюжет тримає в напрузі від початку й до самого фіналу.

І хоча прем'єра відбулася зовсім нещодавно, серіал уже став одним із найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix серед українських глядачів. Наразі він посідає друге місце в рейтингу, поступаючись лише серіалу "Його та її", про який активно говорить мережа.

"Сім циферблатів Аґати Крісті": дивіться онлайн трейлер серіалу

Кримінальна історія розгортається навколо вбивства в одному з розкішних маєтків. Леді Айліна Брент – жінка гострого розуму й неабиякої наполегливості – береться розгадати цю таємницю. Фінал покаже, чи вдасться їй докопатися до правди, а також хто стане її союзником, а хто – перешкоджатиме на цьому шляху.

Головні ролі у серіалі виконали Гелена Бонем Картер, Мартін Фріман, Міа МакКенна-Брюс, Корі Мілкріст, Едвард Блюмель, Набхан Різван, Алекс Макквін, Елла-Рей Сміт та Гай Сінер.

Які ще серіали зараз популярні на Netflix?

На стримінговій платформі Netflix українці зараз активно переглядають кілька популярних серіалів. Кримінальний детективний мінісеріал "Його і її" посідає перше місце в рейтингу та вже встиг здобути прихильність глядачів – про нього активно обговорюють у мережі.

Також у списку популярних – серіал "Утікай", прем'єра якого відбулася 1 січня 2026 року. До рейтингу найпопулярніших проєктів входять і всі сезони "Дивних див", а також п'ятий сезон "Емілі в Парижі".

Серед цих різножанрових кіноісторій кожен зможе знайти стрічку для ідеального кіновечора. Обирайте свого фаворита й не забудьте про попкорн – він зробить перегляд ще захопливішим.