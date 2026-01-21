Лента уже успела полюбиться многим украинским зрителям. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерском составе и других преимуществах ленты.

Что известно о минисериале "Семь циферблатов Агаты Кристи"?

Настоящим преимуществом этого минисериала является количество эпизодов – лента насчитывает всего три серии, которые легко можно посмотреть за один вечер, тем более что сюжет держит в напряжении от начала и до самого финала.

И хотя премьера состоялась совсем недавно, сериал уже стал одним из самых популярных на стриминговой платформе Netflix среди украинских зрителей. Сейчас он занимает второе место в рейтинге, уступая лишь сериалу "Его и ее", о котором активно говорит сеть.

"Семь циферблатов Агаты Кристи": смотрите онлайн трейлер сериала

Криминальная история разворачивается вокруг убийства в одном из роскошных поместий. Леди Айлина Брент – женщина острого ума и большой настойчивости – берется разгадать эту тайну. Финал покажет, удастся ли ей докопаться до правды, а также кто станет ее союзником, а кто – будет препятствовать на этом пути.

Главные роли в сериале исполнили Хелена Бонэм Картер, Мартин Фриман, Миа МакКенна-Брюс, Кори Милкрист, Эдвард Блюмель, Набхан Ризван, Алекс Маккуин, Элла-Рэй Смит и Гай Синер.

Какие еще сериалы сейчас популярны на Netflix?

На стриминговой платформе Netflix украинцы сейчас активно просматривают несколько популярных сериалов. Криминальный детективный мини-сериал "Его и ее" занимает первое место в рейтинге и уже успел завоевать расположение зрителей – о нем активно обсуждают в сети.

Также в списке популярных – сериал "Убегай", премьера которого состоялась 1 января 2026 года. В рейтинг самых популярных проектов входят и все сезоны "Очень странных дел", а также пятый сезон "Эмили в Париже".

Среди этих разножанровых киноисторий каждый сможет найти ленту для идеального киновечера. Выбирайте своего фаворита и не забудьте про попкорн – он сделает просмотр еще более увлекательным.