Наразі українці активно переглядають цю стрічку. У матеріалі 24 Каналу ми розповімо більше про сюжет, акторський склад та про те, кому підійде для перегляду ця кіноісторія.

Що відомо про фільм "Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці"?

Кажуть, протилежності притягуються. І ця стрічка, яку українці активно переглядають на стримінговій платформі Netflix, – ідеальне цьому підтвердження.

Головні персонажі, Поппі та Алекс, абсолютно різні: вона – активна, екстравертна, компанійська дівчина, яка обожнює подорожі, а він – замкнений у собі інтроверт, який не любить привертати до себе увагу. Однак, на диво, їм добре вдається ладити.

Багато років поспіль вони були найкращими друзями та мали особливу традицію вирушати разом у спільні подорожі. Але остання така мандрівка сильно розсварила Алекса та Поппі, і вони не спілкувалися два роки. Поки дівчина не починає сумувати за ним і намагатися відновити зв'язок. Вони рушають разом на весілля його молодшого брата, і ця подорож ставить перед ними чимало питань: хто вони один для одного і чого насправді хочуть від життя.

Головні ролі у фільмі зіграли Емілі Бейдер, Том Блайт, Сара Кетрін Гук, Люсьєн Лавісконт, Майлз Гейзер, Джаміла Джаміл, Томмі До, Лукас Гейдж, Еліс Лі, Моллі Шеннон та Алан Рак.

Ця стрічка є екранізацією, і хоча багато глядачів кажуть, що книга заслуговує на більшу увагу, фільм ідеально підійде для тих, хто шукає легку мелодраму, аби розслабитися ввечері.

Які ще фільми дивляться українці на Netflix?

Якщо ж ви у пошуку українського фільму, то на Netflix можна подивитись такі стрічки:

"Вартові Різдва"

"Батьківські збори"

"Потяг до Різдва"

"Антарктида" та інші.

Ці фільми полюбилися уже величезній кількості глядачів. Наразі ці стрічки є одними з найпопулярніших на стримінговій платформі серед українських глядачів. Тож якщо ви досі не встигли переглянути ці фільми, вам точно варто виправити ситуацію. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтеся переглядом уже сьогодні.

Втім, якщо ви не фанат святкових стрічок із різдвяно-новорічним настроєм, ви також можете подивитися серіали "Його та її", "Дивні дива", який розриває всі можливі рейтинги, "Утікай", або ж стрічку "Тиха Нава", що сьогодні підкорює українських глядачів.