Ця стрічка стала справжнім хітом серед глядачів. "Кейпоп-мисливиці на демонів" обігнали популярний серіал "Гра в кальмара" і вже зібрали понад 325 мільйонів переглядів на Netflix, передає 24 Канал.

На Оскарі-2026 "Кейпоп-мисливиці на демонів" здобув нагороду як "Найкращий анімаційний повнометражний фільм" та за "Найкращу оригінальну пісню" – композицію Golden.

Зауважимо, що лише у 2026 році, за даними порталу FlixPatrol, "Кейпоп-мисливиці на демонів" 73 дні був у топ-10 на Netflix.

Про що фільм "Кейпоп-мисливиці на демонів"?