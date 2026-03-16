Ця стрічка стала справжнім хітом серед глядачів. "Кейпоп-мисливиці на демонів" обігнали популярний серіал "Гра в кальмара" і вже зібрали понад 325 мільйонів переглядів на Netflix, передає 24 Канал.
На Оскарі-2026 "Кейпоп-мисливиці на демонів" здобув нагороду як "Найкращий анімаційний повнометражний фільм" та за "Найкращу оригінальну пісню" – композицію Golden.
Зауважимо, що лише у 2026 році, за даними порталу FlixPatrol, "Кейпоп-мисливиці на демонів" 73 дні був у топ-10 на Netflix.
Про що фільм "Кейпоп-мисливиці на демонів"?
- Прем'єра фільму відбулася 20 червня 2025 року.
- Сюжет розповідає про вигаданий кейпоп-гурт Huntr/x, учасниці якого ведуть подвійне життя. Вдень дівчата – зірки сцени, а вночі вони стають мисливицями на демонів, захищаючи своїх фанів від небезпечного бойз-бенду Saja Boys, учасники якого насправді є демонами. Головні героїні стрічки – Румі, Міра та Зої.
- "Кейпоп-мисливиці на демонів" були створені та вироблені студією Sony Pictures Animation.
- До речі, Netflix і Sony вже домовилися про новий фільм з франшизи, а його продовження планують випустити у 2029 році. Про це писало видання Variety. Точна дата релізу може змінитися залежно від графіка виробництва.