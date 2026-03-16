Під час отримання нагороди один зі співавторів фільму Павло Таланкін звернувся до залу російською мовою, передає 24 Канал. У своїй промові він закликав зупинити війни у світі.
Ось вже чотири роки ми дивимося на зоряне небо і загадуємо найзаповітніше бажання. Але є країни, де з неба падають не зірки, а ракети та дрони. В ім'я нашого майбутнього, в ім'я дітей – зупиніть усі війни зараз,
– сказав Таланкін зі сцени.
Водночас у промові не пролунало жодної прямої згадки про війну, яку Росія веде проти України. Йшлося лише про абстрактний заклик до миру без називання агресора.
Коли звучать загальні слова про мир, але водночас уникається пряме визнання відповідальності російської влади за війну проти України, – подібні виступи нерідко називають прикладом наративу про так званих "хороших росіян". Річ у тім, що такі заяви розмивають відповідальність за війну, адже не називають сторону, яка її розв'язала. У підсумку агресія подається як абстрактне "лихо", а не як результат політики конкретної держави.
Тут важливо згадати, що війна Росії проти України триває з 2014 року, а повномасштабне російське вторгнення розпочалося 24 лютого 2022 року за наказом президента країни-агресорки Володимир Путін.
До речі, в інтерв'ю для "Новой газеты Европа" Павло Таланкін пояснив, що виступив на церемонії нагородження Оскара російською мовою, оскільки не володіє англійською. Його промова складалася лише з кількох речень, тож теоретично їх можна було б завчити напам'ять. Водночас сам Таланкін пояснив, що має страх припуститися помилки під час виступу, і додав, що зазвичай не готує промови наперед.
Що відомо про фільм "Містер Ніхто проти Путіна"?
- Фільм "Містер Ніхто проти Путіна" – це датсько-чеська документальна стрічка американського режисера Девід Боренштейн. Співрежисером та оператором став росіянин Павло Таланкін.
- У центрі сюжету – сам Таланкін. Раніше він працював педагогом-організатором у школі в Челябінській області. Ще під час роботи в Росії вчитель знімав шкільні лінійки, конкурси, уроки та інші заходи. Саме ці відео і стали основою документального фільму, який створили після того, як Павло Таланкін покинув країну-терористку.
- У стрічці показують, як після початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України у 2022 році, у навчальних закладах почали ще активніше поширювати пропаганду та мілітарні наративи.
- Подібні фільми можуть створювати образ так званих "хороших росіян". Оскільки в таких історіях увага зосереджується на росіянах, які страждають від системи, тоді як відповідальність російського суспільства за війну проти України часто лишається поза увагою.
- До речі, сам Павло Таланкін говорив, що фільм "Містер Ніхто проти Путіна" – це історія про любов до Батьківщини. Він зазначав, що любить свою країну, однак не приймає того, як із нею поводяться ті, хто нині керує державою.
- При цьому всьому українські фільми про війну на Оскарі цього року проігнорували. Зокрема, стрічку "2000 метрів до Авдіївки" режисера Мстислава Чернова. З огляду на це можна помітити, як в світі відбувається небезпечне зміщення акцентів – від історій українців, які переживають війну, до історій росіян, які подаються як люди, що нібито потерпають від власної системи.