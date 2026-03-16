Шон Пенн проігнорував церемонію нагородження Оскара. Видання The New York Times з'ясувало, що стало причиною такого рішення актора.

Анонімні джерела стверджують, що Шон Пенн вирушив до Європи. На кінець минулого тижня у нього були плани відвідати Україну.

Про це кажуть двоє співрозмовників. Але куди саме хотів завітати актор та чим планував займатись – невідомо.

Як зауважують журналісти, на момент початку трансляції Оскара Шон Пенн, ймовірно, вже покинув Сполучені Штати. Але його маршрут міг змінитися.

Представник Шона Пенна відмовився давати коментар з цього приводу. Шон Пенн утретє здобув премію Оскар. Також для нього це шоста номінація. Нагороду від імені актора забрав Кіран Калкін, який був ведучим у цій номінації, пише E! News.

