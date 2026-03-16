Шон Пенн проигнорировал церемонию награждения Оскара. Издание The New York Times выяснило, что стало причиной такого решения актера.

К слову Рекордсмен года: какой фильм получил больше всего статуэток Оскара-2026

Анонимные источники утверждают, что Шон Пенн отправился в Европу. На конец прошлой недели у него были планы посетить Украину.

Об этом говорят двое собеседников. Но куда именно хотел посетить актер и чем планировал заниматься – неизвестно.

Как отмечают журналисты, на момент начала трансляции Оскара Шон Пенн, вероятно, уже покинул Соединенные Штаты. Но его маршрут мог измениться.

Представитель Шона Пенна отказался давать комментарий по этому поводу. Шон Пенн в третий раз получил премию Оскар. Также для него это шестая номинация. Награду от имени актера забрал Киран Калкин, который был ведущим в этой номинации, пишет E! News.

Как Шон Пенн поддерживает Украину?