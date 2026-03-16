Ранее в списке номинантов было заметно, что фильм "Грешники" Райана Куглера получил наибольшее количество номинаций. Однако наибольшее количество наград получила другая лента, а именно – сразу 5 желанных статуэток. В материале 24 Канала рассказываем, какой именно фильм стал настоящим триумфатором Оскара 2026 года.
Какой фильм получил больше всего статуэток Оскара-2026?
Наибольшее количество побед на премии Оскар 2026 года получила лента "Одна битва за другой". Именно этот фильм также стал главным победителем церемонии, получив награду в самой престижной категории – "Лучший фильм".
Картина победила в нескольких номинациях. В частности, она получила награду за "Лучший кастинг" – важно, что в этом году эту категорию впервые ввели в истории Оскара. Победительницей стала кастинг-директор фильма Кассандра Кулукундис.
Также награду за "Лучшую мужскую роль второго плана" получил Шон Пенн за роль в этом же фильме. Кроме этого, лента победила в категории "Лучший адаптированный сценарий", автором которого является Пол Томас Андерсон. Режиссер также получил статуэтку за "Лучшую режиссуру".
Что известно о церемонии награждения Оскара-2026?
- Церемония Оскара 2026 года стала 98-й в истории премии.
- Как и обычно, мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, а ведущим второй год подряд стал американский комик Конан О'Брайен.
- Украинскую трансляцию комментировал актер театра и кино Алексей Гнатковский.
- В этом году церемония прошла под усиленной охраной из-за опасений относительно возможных террористических атак со стороны Ирана.
- За безопасность отвечали многочисленные правительственные и правоохранительные органы, а Служба внутренней безопасности США и ФБР заранее разработали план защиты известных кинозвезд в театре Dolby. Об этом сообщало издание The Dayli Star.
- В Украине трансляцию можно было посмотреть на телеканале Общественной культуры с украинским переводом и жестовым языком.
- Рекордсменами по количеству номинаций стали фильмы "Грешники" и "Одна битва за другой".