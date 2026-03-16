Эта лента стала настоящим хитом среди зрителей. "Кейпоп-охотницы на демонов" обогнали популярный сериал "Игра в кальмара" и уже собрали более 325 миллионов просмотров на Netflix, передает 24 Канал.
На Оскаре-2026 "Кейпоп-охотницы на демонов" получил награду как "Лучший анимационный полнометражный фильм" и за "Лучшую оригинальную песню" – композицию Golden.
"Кейпоп-охотницы на демонов": смотрите трейлер онлайн
Заметим, что только в 2026 году, по данным портала FlixPatrol, "Кейпоп-охотницы на демонов" 73 дня был в топ-10 на Netflix.
О чем фильм "Кейпоп-охотницы на демонов"?
- Премьера фильма состоялась 20 июня 2025 года.
- Сюжет рассказывает о вымышленной кейпоп-группе Huntr/x, участницы которой ведут двойную жизнь. Днем девушки – звезды сцены, а ночью они становятся охотницами на демонов, защищая своих фанов от опасного бойз-бенда Saja Boys, участники которого на самом деле являются демонами. Главные героини ленты – Руми, Мира и Зои.
- "Кейпоп-охотницы на демонов" были созданы и произведены студией Sony Pictures Animation.
- Кстати, Netflix и Sony уже договорились о новом фильме из франшизы, а его продолжение планируют выпустить в 2029 году. Об этом писало издание Variety. Точная дата релиза может измениться в зависимости от графика производства.