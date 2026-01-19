Просто шалена увага до серіалу прикута сьогодні. Якщо ви досі не переглядали стрічку, у матеріалі 24 Каналу з посиланням на інстаграм-сторінку "Тихої Нави" ми зібрали добірку перших відгуків українців.

Що пишуть українці про серіал "Тиха Нава"?

Мережа просто не вщухає від обговорення нового українського серіалу "Тиха Нава". Глядачі активно діляться своїми враженнями від перегляду та закликають подивитися серіал тих, хто досі цього не зробив. Адже, за словами українців, серіал говорить про дуже важливі речі.

Люди відзначають талановиту гру акторів, роботу режисерів та всієї команди, а також захопливий сюжет. За словами глядачів, під час перегляду цього серіалу можна зробити висновок, що нарешті в Україні настав час, коли почали знімати якісні українські серіали. Багато хто висловлюється емоційно, називаючи стрічку "Тиха Нава" справжнім шедевром українського кінематографа.

Ось що пишуть глядачі:

"Дякую команді серіалу та "Ла Страді" за те, що говорять про такі важливі речі".

"На одному диханні подивилася цей серіал. Дуже сподобався: талановита гра акторів, робота режисера і всієї команди".

"Скажу коротко: це дуже якісний серіал. Дякую вам за нього – відірватися неможливо, доки не додивишся до кінця!"



Відгуки українців на серіал "Тиха Нава" / Скриншот

"Це що, настав той радісний період, коли почали потрохи знімати нормальні українські серіали? Не можу повірити!"

"Щойно закінчила дивитися – це просто шедевр українського кінематографа".

"Найкраще, що я бачила за останній час. Щось схоже на фільм "Зодіак", але українське. І це дуже приємно – у нас почали створювати настільки якісний продукт".



Відгуки українців на серіал "Тиха Нава" / Скриншот

"Вже подивилася. Інтрига тримала з першої серії й не відпускала до останньої. Дуже пишаюся нашими талановитими акторами – це шедевр".

"Це найкращий детективний серіал за багато років! Дякую! Олександре, вам – особлива подяка!"

Про що сюжет серіалу "Тиха Нава"?

Дія серіалу розгортається у 2018 році. Пара молодих людей – Адам та Інна – приїжджає в містечко Тиха Нава, аби відпочити та перезавантажитися після важких буднів. Однак їхній відпочинок перетворюється на справжнє жахіття після однієї зі сварок. Інна, яка вирушає на пошуки нареченого, несподівано стає жертвою зґвалтування. Після того як пара звертається до поліції, їм не надають жодної допомоги, а під підозру потрапляє сам Адам.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

Стосунки руйнуються, чоловік не може змиритися з безкарністю того, що відбувається. Паралельно з цим у містечку стається ще одне зґвалтування та вбивство. Тоді Адам розуміє, що це не збіг, а в новому місті повністю зламана система, яка мала б захищати людей. Натомість замість допомоги вони отримують лише ще більшу травму, а жодної правди ніхто не намагається з'ясувати.