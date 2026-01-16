Блискуча ідея, шикарний акторський склад та чимало інших переваг стрічки уже зробили її популярною. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про серіал "Тиха Нава".

Що відомо про серіал "Тиха Нава"?

Це другий Original-серіал Київстар ТБ, про який уже гудить мережа. Стрічка "Тиха Нава" – український детективний трилер, який постійно тримає в напрузі.

Сильною стороною серіалу є акторський склад. Серед відомих облич ви побачите:

Олександра Рудинського,

Анастасію Пустовіт,

Михайла Жоніна,

Сергія Кисіля,

Андрія Самініна,

Ірину Островську,

Олександра Сороку,

Вероніку Мішаєву-Яковлєву та інших.

Над серіалом працював режисер-постановник Дмитро Андріянов. Стрічка налічує 8 епізодів, які тримають у тонусі з першої хвилини аж до фінальних титрів.

Про що сюжет серіалу?

Дія серіалу відбувається влітку 2018 року. Адам і його наречена Інна приїжджають до мальовничого містечка Тиха Нава, щоб відпочити та насолодитися спокоєм. Однак їхня відпустка швидко перетворюється на справжню трагедію: після сварки Інна вирушає на пошуки Адама і стає жертвою жахливого злочину – її зґвалтували.

Коли вони звертаються до поліції, про правосуддя та справедливість немає і мови: слідство не ведеться належним чином, а під підозру несправедливо потрапляє сам Адам. Внаслідок цього їхні стосунки руйнуються, а чоловік опиняється у глухому куті – він не може змиритися з безкарністю і вирішує взяти справу у свої руки.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

Невдовзі у містечку відбувається ще один жорстокий злочин – зґвалтування та вбивство. Адам усвідомлює, що система, яка мала захищати людей, повністю зламана: замість правди – фальсифікації, приховування фактів і байдужість. Жертви залишаються сам на сам зі своєю травмою.

Не бажаючи миритися з цим, Адам вступає у відчайдушну боротьбу за справедливість, щоб знайти винних і запобігти новим трагедіям.

Що означає назва серіалу?

Назва "Тиха Нава" бере свій початок зі слов'янської міфології. Нав або Нав'я – це потойбічне царство мертвих, де перебувають душі тих, хто помер неприродною смертю. У серіалі ж Тиха Нава – вигадане містечко, колись оточене річкою, яка давно висохла. Воно постає місцем, де живі змушені жити пліч-о-пліч із тінями минулих злочинів.