Блестящая идея, шикарный актерский состав и многие другие преимущества ленты уже сделали ее популярной. В материале 24 Канала рассказываем больше о сериале "Тихая Нава".
Что известно о сериале "Тихая Нава"?
Это второй Original-сериал Киевстар ТВ, о котором уже гудит сеть. Лента "Тихая Нава" – украинский детективный триллер, который постоянно держит в напряжении.
Сильной стороной сериала является актерский состав. Среди известных лиц вы увидите:
- Александра Рудинского,
- Анастасию Пустовит,
- Михаила Жонина,
- Сергея Киселя,
- Андрея Саминина,
- Ирину Островскую,
- Александра Сороку,
- Веронику Мишаеву-Яковлеву и других.
Над сериалом работал режиссер-постановщик Дмитрий Андриянов. Лента насчитывает 8 эпизодов, которые держат в тонусе с первой минуты до финальных титров.
О чем сюжет сериала?
Действие сериала происходит летом 2018 года. Адам и его невеста Инна приезжают в живописный городок Тихая Нава, чтобы отдохнуть и насладиться спокойствием. Однако их отпуск быстро превращается в настоящую трагедию: после ссоры Инна отправляется на поиски Адама и становится жертвой ужасного преступления – ее изнасиловали.
Когда они обращаются в полицию, о правосудии и справедливости нет и речи: следствие не ведется должным образом, а под подозрение несправедливо попадает сам Адам. Вследствие этого их отношения рушатся, а мужчина оказывается в тупике – он не может смириться с безнаказанностью и решает взять дело в свои руки.
"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала
Вскоре в городке происходит еще одно жестокое преступление – изнасилование и убийство. Адам осознает, что система, которая должна была защищать людей, полностью сломана: вместо правды – фальсификации, сокрытие фактов и равнодушие. Жертвы остаются один на один со своей травмой.
Не желая мириться с этим, Адам вступает в отчаянную борьбу за справедливость, чтобы найти виновных и предотвратить новые трагедии.
Что означает название сериала?
Название "Тихая Нава" берет свое начало из славянской мифологии. Нав или Навья – это потустороннее царство мертвых, где пребывают души тех, кто умер неестественной смертью. В сериале же Тихая Нава – вымышленный городок, некогда окруженный рекой, которая давно высохла. Он предстает местом, где живые вынуждены жить бок о бок с тенями прошлых преступлений.