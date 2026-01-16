Он был кумиром многих украинцев до последнего инцидента, когда актер возмутил обращением к украинцам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу United24.
Рекомендуем Как выглядят главные герои 4 сезона "Бриджертонов" в реальной жизни
Тимоти Шаламе возмутил украинцев: что произошло?
На платформе появился видеоролик, на котором ведущая сообщает Тимоти, что фильм "Марти Суприм: Гений комбинаций", который, как пишет издание Variety, стал одним из самых кассовых в Великобритании, будет доступен в Украине.
Вероятно, она рассчитывала, что Шаламе сделает какое-то громкое и сознательное послание к своей украинской армии сторонников. Однако ни одной реплики о войне, поддержке или что-то большее актер так и не озвучил.
В комментариях можно заметить настоящий шквал возмущения зрителей, ведь, по их мнению, этому американскому актеру безразлично к тому, что происходит в Украине.
Что пишут украинцы в комментариях?
В сети поднялся настоящий шквал возмущения в комментариях, ведь, по мнению пользователей, Тимоти Шаламе абсолютно не в контексте того, что происходит в Украине.
Ему безразлично к поддержке своей армии поклонников из Киева и других городов Украины, которые его обожают. Многие пользователи написали, что это видео не стоит освещения в таком медиа, как United24.
Вот что пишут зрители под публикацией:
- "Это послание сейчас с нами в одной комнате?"
- "Ого, мощно"
- "Может лучше удалите это видео?"
- "Когда-то я был его фанатом. Он вообще в курсе о российском вторжении?"
- "Это видео явно не стоит освещения в таком медиа как United24. Удалите, пожалуйста."