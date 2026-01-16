Він був кумиром багатьох українців до останнього інциденту, коли актор обурив зверненням до українців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку United24.

Рекомендуємо Як виглядають головні герої 4 сезону "Бріджертонів" у реальному житті

Тімоті Шаламе обурив українців: що сталося?

На платформі з'явився відеоролик, на якому ведуча повідомляє Тімоті, що фільм "Марті Супрім: Геній комбінацій", який, як пише видання Variety, став одним із найкасовіших у Великій Британії, буде доступний в Україні.

Ймовірно, вона розраховувала, що Шаламе зробить якесь гучне й свідоме послання до своєї української армії прихильників. Однак жодної репліки про війну, підтримку чи щось більше актор так і не озвучив.

У коментарях можна помітити справжній шквал обурення глядачів, адже, на їхню думку, цьому американському актору байдуже до того, що відбувається в Україні.

Що пишуть українці у коментарях?

У мережі здійнявся справжній шквал обурення в коментарях, адже, на думку користувачів, Тімоті Шаламе абсолютно не в контексті того, що відбувається в Україні.

Йому байдуже до підтримки своєї армії прихильників з Києва та інших міст України, які його обожнюють. Чимало користувачів написали, що це відео не варте висвітлення в такому медіа, як United24.

Ось що пишуть глядачі під публікацією: