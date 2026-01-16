Він був кумиром багатьох українців до останнього інциденту, коли актор обурив зверненням до українців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку United24.
Тімоті Шаламе обурив українців: що сталося?
На платформі з'явився відеоролик, на якому ведуча повідомляє Тімоті, що фільм "Марті Супрім: Геній комбінацій", який, як пише видання Variety, став одним із найкасовіших у Великій Британії, буде доступний в Україні.
Ймовірно, вона розраховувала, що Шаламе зробить якесь гучне й свідоме послання до своєї української армії прихильників. Однак жодної репліки про війну, підтримку чи щось більше актор так і не озвучив.
У коментарях можна помітити справжній шквал обурення глядачів, адже, на їхню думку, цьому американському актору байдуже до того, що відбувається в Україні.
Що пишуть українці у коментарях?
У мережі здійнявся справжній шквал обурення в коментарях, адже, на думку користувачів, Тімоті Шаламе абсолютно не в контексті того, що відбувається в Україні.
Йому байдуже до підтримки своєї армії прихильників з Києва та інших міст України, які його обожнюють. Чимало користувачів написали, що це відео не варте висвітлення в такому медіа, як United24.
Ось що пишуть глядачі під публікацією:
- "Це послання зараз з нами в одній кімнаті?"
- "Ого, потужно"
- "Може краще видаліть це відео?"
- "Колись я був його фанатом. Він взагалі в курсі про російське вторгнення?"
- "Це відео явно не варте висвітлення у такому медіа як United24. Видаліть, будь ласка."