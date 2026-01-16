І поки всі в очікуванні, кінотворці продовжують підігрівати інтерес своїх прихильників. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на інстаграм-сторінку Netflix покажемо, як у реальному житті виглядають головні актори 4 сезону "Бріджертонів".

Дивіться також Зірка "Гри престолів" несподівано заговорила російською мовою і нарвалась на критику

Як виглядають головні герої 4 сезону "Бріджертонів" у реальному житті?

Головною лінією у четвертому сезоні серіалу "Бріджертони" стане історія кохання Бенедикта Бріджертона та Софі Бек. Ці персонажі вже зацікавили величезну кількість прихильників. Вони виглядають гармонійно як у своїх екранних образах, так і поза знімальним майданчиком. Так, на інстаграм-сторінці Netflix.ua опублікували фото акторів на тлі Ейфелевої вежі.

Вони одягнені у стильні ділові костюми та виглядають, мов ідеальна голлівудська пара. Однак уже 29 січня ми побачимо їх у вишуканих вбраннях, які занурять глядачів в іншу епоху.

До речі, днями у мережі з'явилися перші кадри з нового сезону "Бріджертонів". Дивіться фото – за посиланням.

Що відомо про серіал "Бріджертони"?

  • Це один із найулюбленіших серіалів на стримінговій платформі Netflix.
  • Наразі доступні три сезони, а четвертий вийде у світ 29 січня.
  • Серіал знятий за мотивами романів Джулії Квінн.
  • У кожній частині розгортається історія кохання одного з членів родини Бріджертонів.
  • Дія відбувається в Лондоні початку XIX століття. Тож ця костюмована драма точно припаде до смаку тим, хто обожнює манери, вишукані костюми та сукні, бали й чимало іншого.
  • У першому сезоні ми мали змогу побачити історію кохання Дафни Бріджертон і герцога Гастінгса.
  • У другому – спостерігали за стосунками Ентоні Бріджертона і Кейт Шарми.
  • Третій сезон зосередився на коханні Коліна Бріджертона і Пенелопи Фезерінгтон.
  • А в четвертому ми побачимо розвиток стосунків Бенедикта Бріджертона та Софі Бек.