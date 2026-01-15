Несподівано акторка заговорила російською мовою та зіграла у серіалі про працівниць посольства США в Москві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мережу X. Подробиці – далі.

Емілія Кларк заговорила російською у новому серіалі: що відомо?

Емілія Кларк опинилася в центрі скандалу. Вона зіграла у серіалі Ponies ("Поні"), події якого розгортаються в Москві. У стрічці акторка виконала роль американської дипломатичної працівниці. І не просто зіграла – зірка "Гри престолів" заговорила російською мовою, що неабияк обурило її прихильників.

У коментарях під дописом творців серіалу глядачі гостро розкритикували проєкт. Адже стрічка є черговою спробою романтизувати Росію в західних медіа.

Водночас серіал дебютував 15 січня з рейтингом 91% на платформі Rotten Tomatoes.

Що пишуть у коментарях?

Обурені користувачі мережі пишуть, що серіал "має вигляд карикатури й викликає розчарування". Вони зазначають, що не розуміють, чому російська тематика "раптово стала мейнстримом" і чому її намагаються "вставити всюди".

Це змушує замислитися над тим, хто фінансує подібні проєкти. Українці наголошують важливість того, аби пам'ятати, що росіяни продовжують вбивати та руйнувати нашу землю.

Що відомо про серіал "Поні"?

Це американський серіал-трилер.

Дія серіалу, за словами творців, відбувається у 1977 році, у розпал Холодної війни.

Події серіалу розповідають про двох працівниць посольства США.

