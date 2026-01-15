Неожиданно актриса заговорила на русском языке и сыграла в сериале о работницах посольства США в Москве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сеть X. Подробности – далее.

Рекомендуем Интрига растет: в сети появились первые кадры из нового сезона "Бриджертонов"

Эмилия Кларк заговорила на русском в новом сериале: что известно?

Эмилия Кларк оказалась в центре скандала. Она сыграла в сериале Ponies ("Пони"), события которого разворачиваются в Москве. В ленте актриса исполнила роль американской дипломатической работницы. И не просто сыграла – звезда "Игры престолов" заговорила на русском языке, что изрядно возмутило ее поклонников.

В комментариях под сообщением создателей сериала зрители остро раскритиковали проект. Ведь лента является очередной попыткой романтизировать Россию в западных медиа.

В то же время сериал дебютировал 15 января с рейтингом 91% на платформе Rotten Tomatoes.

Что пишут в комментариях?

Возмущенные пользователи сети пишут, что сериал "выглядит как карикатура и вызывает разочарование". Они отмечают, что не понимают, почему российская тематика "внезапно стала мейнстримом" и почему ее пытаются "вставить везде".

Это заставляет задуматься над тем, кто финансирует подобные проекты. Украинцы подчеркивают важность того, чтобы помнить, что россияне продолжают убивать и разрушать нашу землю.

Обратите внимание! Посмотрите их, когда нет света: 3 популярные фильмы, которые есть на YouTube

Что известно о сериале "Пони"?

Это американский сериал-триллер.

Действие сериала, по словам создателей, происходит в 1977 году, в разгар Холодной войны.

События сериала рассказывают о двух работницах посольства США.

"Пони": смотрите онлайн трейлер сериала