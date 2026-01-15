У матеріалі 24 Каналу з посиланням на Netflix ми покажемо перші кадри з нового сезону. Читайте, що відомо про продовження серіалу.

У мережі опублікували перші карди 4 сезону "Бріджертонів": що відомо?

На інстаграм-сторінці Netflix.ua продовжують підігрівати інтерес до нового сезону серіалу "Бріджертони". Цього разу в мережі опублікували перші кадри з четвертого сезону. На них можна побачити героїв, яких глядачі очікують зустріти в нових епізодах.

Зокрема, у четвертому сезоні ми познайомимось із новою героїнею, на ім'я Софі, яка неабияк сподобається Бенедикту Бріджертону. Крім того, продовжиться історія Пенелопи та Коліна Бріджертонів. Глядачі побачать, як розвиватимуться їхні стосунки, а також сюжетну лінію леді Бріджертон – всіх дітей – та її обранця.

Найдорожчий читачу, чи готове твоє серце до нового світського сезону?

– йдеться у публікації.

Окрім того, серіал покаже продовження історії леді Віслдаун та багатьох інших улюблених персонажів, за якими прихильники цієї костюмованої драми вже давно встигли скучити.

Коли відбудеться прем'єра 4 сезону?

Відомо, що прем'єра четвертого сезону відбудеться 29 січня 2026 року, а друга частина вийде 26 лютого 2026 року, згідно з інформацією Teen Vogue.

Уже зараз можна побачити кадри з маскараду, на якому Бенедикт познайомиться із Софі.

На прихильників очікує драматична історія про кохання, суспільні правила та випробування того часу крізь призму стосунків Бенедикта та Софі.