У цій добірці 24 Каналу – фільми для перегляду з друзями, для побачення або просто для щирого сміху: від класичних історій кохання до сучасних твіcтів знайомих сюжетів і ситуацій, що змусять щиро сміятися. І навіть якщо більшість рекомендацій – іноземні хіти, не забуваймо, що й українське кіно не відстає.

Які романтичні комедії подивитись з коханою людиною?

"Відпустка за обміном"

Дві молоді та привабливі жінки живуть в різних країнах на відстані 10 000 кілометрів одна від одної. Перша з них, Айріс Сімпкінс, займається журналістикою і працює у відомій газеті Лондона. Вона закохана у свого колегу, який збирається одружитися з іншою. Друга з них, Аманда Вудс, мешкає в сонячній Каліфорнії. Її життя складається дуже вдало: вона має своє власне рекламне агентство, і, найголовніше, кохану людину.

Однак, в один прекрасний день Аманда несподівано дізнається, що коханий їй зраджує. Дві незнайомі одна з одною жінки опиняються в схожих ситуаціях. Дівчата випадково знайомляться через інтернет і вирішують на Різдво помінятися житлом, щоб відволіктися від проблем.

"Випробувальний термін"

Легкий і дотепний український ромком з гумором про пошук довіри, нові початки й те, як навіть найжорсткіша конкуренція може несподівано стати історією кохання. Головна героїня Поліна – гламурна донька бізнесмена, яка звикла до безтурботного життя. Після зради батька вона опиняється на випробувальному терміні в рекламній агенції. Там вона протягом місяця змагається за посаду з Романом – амбітним і принциповим колегою, який бачить світ зовсім інакше.

Їхнє професійне суперництво поступово переростає у конфлікти, несподівані зближення й ситуації, де важко відрізнити робочі завдання від особистих почуттів. Переглянути стрічку можна вже з 8 січня на великих екранах кінотеатрів всієї України.

"Як усе заплутано"

Джейн давно пережила розлучення з колишнім чоловіком, завела новий роман та готується до випускного вечора свого сина в коледжі. Коли двоє колишніх несподівано зустрічаються, між ними раптово виникає, здавалося, давня миттєва іскра. Після майже десяти років, їхні почуття знову розпалюються та можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Невже одружений чоловік готовий так ризикувати, щоб повернути свою колишню?

"Гола правда"

Головна героїня фільму – успішна телепродюсерка та ведуча Еббі Ріхтер. Вона керується по житті виключно строгими моральними принципами, що допомагає в роботі, проте часом ускладнює розвиток особистого життя. Їй не властиво легковажність чи слабкість, Еббі сильна і вольова, здатна зрушити гори заради своїх ідеалів і благих намірів.

Але долати труднощі стає складніше, коли на горизонті з'являється Майк Чадвей зі своїм провокаційним проєктом та специфічною манерою спілкування. Чи зможе Еббі ділити студію з новим ведучим, або ця витівка обернеться справжньою катастрофою?

"Хіба це не романтично"

Колись Наталі любила сльозливі історії та фільми про кохання. Та їй не надто щастило – вона зустрічала різних хлопців, які або не підходили їй, або просто розбивали серце. Через це героїня розчарувалася в дитячих мріях. Та одного разу на вулиці вона зіткнулася зі злодюжкою, після чого прокинулася в Нью-Йорку, який зазнав серйозних змін.

Похмурий мегаполіс перетворився на яскраве місце, де всюди симпатичні та ввічливі чоловіки, гламурні, усміхнені люди, і навіть зграї птахів мають форму сердець. Наталі розуміє, що потрапила в справжнісіньку романтичну комедію, яка живе за суворими канонами жанру. Та чи такий гарний та щасливий світ, яким він здається на екрані?

"Красуня"

Романтична комедія про любов, яка знаходить тоді, коли її зовсім не чекаєш. Успішний і стриманий бізнесмен Едвард Льюїс приїздить до Лос-Анджелеса для укладання великої угоди. Випадкова зустріч із Вів'єн – життєрадісною та безпосередньою дівчиною, яка заробляє на життя на вулиці, перевертає його звичний світ.

Те, що починається як домовленість на кілька днів, поступово переростає у глибший зв'язок. Разом герої проходять шлях від взаємної настороженості до щирої прихильності, стикаючись з упередженнями, внутрішніми сумнівами та вибором між звичним життям і справжніми почуттями.

"Як позбутися чоловіка за 10 днів"

Енді Андерсон веде колонку в модному журналі, де дає жінкам поради з приводу всіх аспектів життя. Вона не з тих журналістів, хто придумує статті з повітря, тому, перш ніж рекомендувати своїм читачкам, перевіряє все на власному досвіді. Однак така робота – не межа мрій Енді: їй хочеться писати на значущі теми, що здатні змінити світ.

Аби довести свою спроможність героїня погоджується дослідити ризиковану тему про жіночі помилки в стосунках – так би мовити, поради від зворотного. Того ж вечора в барі Енді вибирає "жертву" – чоловіка, якому вона закрутить голову, а потім неналежною поведінкою змусить себе кинути.

Цим "щасливчиком" виявляється молодий рекламний агент – Бенджамін Баррі, який уклав подібне парі у спробах отримати вигідного клієнта: йому треба за десять днів домогтися від випадкової знайомої щирого почуття. Двоє з протилежними цілями сходяться, ще не знаючи, яка пригода чекає на них попереду.

"Покоївка з Мангеттену"

Маріса – самотня матір, що працює покоївкою в престижному мангеттенському готелі. Розмірене життя її цілком влаштовує, однак його порушує випадкова зустріч із кандидатом в сенатори – красивий і популярний політик Крістофер Маршалл, який приймає її за світську левицю. Оніміла від несподіванки Маріса не наважується заперечити йому, тож з цього починається ціла низка пригод.

"Ноттінг Гілл"

Романтична комедія про несподівані почуття між скромним власником книжкової крамниці Вільямом Текером і всесвітньо відомою акторкою Анною Скотт. Випадкова зустріч у Лондоні переростає в роман, якому заважають різні ритми життя, тиск публічності та увага преси. Героям доводиться зробити непростий вибір між звичним світом і шансом на справжнє кохання.

"500 днів літа"

Роздуми про мінливість кохання та руйнування ідеалів, коли почуття накривають з головою. Том – романтик, який вірить у долю й мріє стати архітектором, Саммер – дівчина, що уникає прив'язаностей і не вірить у "вічне".

Їхня історія, розказана у зворотному й фрагментованому порядку протягом 500 днів, показує весь спектр емоцій – від ейфорії до болісного розчарування – і змушує по-новому подивитися на стосунки та власні очікування.

Отож обирайте настрій – не баріться і вирушайте в кіно! Пориньте у світ ромкомів і сюжетів, яких часом так не вистачає у повсякденній метушні.