Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Variety. У матеріалі – подробиці.

Як Зої Салдана стала найкасовішою акторкою у світі?

Зої Салдана знялася в найкасовіших фільмах усіх часів. На її рахунку – "Аватар" (2009), "Аватар: Шлях води" (2022), "Месники: Завершення" (2019), трилогія "Зоряний шлях" та чимало інших культових стрічок. Акторка зіграла у чотирьох фільмах, кожен з яких зібрав понад 2 мільярди доларів у світовому прокаті.

Станом на 2024 рік сукупні збори фільмів за її участі становили понад 14 мільярдів доларів. Вона поступалася двом іншим акторам – Скарлетт Йоганссон і Семюелю Л. Джексону. Однак третя частина "Аватара" змінила ситуацію. За підрахунками The Numbers, Зої Салдана вийшла на перше місце, випередивши обох колег. Фільми за її участі зібрали 15,47 мільярда доларів.

Що відомо про акторку?