Как Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в мире?
Зои Салдана снялась в самых кассовых фильмах всех времен. На ее счету – "Аватар" (2009), "Аватар: Путь воды" (2022), "Мстители: Завершение" (2019), трилогия "Звездный путь" и многие другие культовые ленты. Актриса сыграла в четырех фильмах, каждый из которых собрал более 2 миллиардов долларов в мировом прокате.
По состоянию на 2024 год совокупные сборы фильмов с ее участием составляли более 14 миллиардов долларов. Она уступала двум другим актерам – Скарлетт Йоханссон и Сэмюэлю Л. Джексону. Однако третья часть "Аватара" изменила ситуацию. По подсчетам The Numbers, Зои Салдана вышла на первое место, опередив обоих коллег. Фильмы с ее участием собрали 15,47 миллиардов долларов.
Что известно об актрисе?
- Зои Салдана – 47-летняя американская актриса, которая получила бешеную популярность благодаря легендарным блокбастерам "Аватар" и "Стражи галактики".
- Она также является кинопродюсером, режиссером, балериной и обладательницей звезды на Голливудской аллее Славы.
- Среди ее самых известных лент – "Звездный путь", "Колумбиана" и многие другие.
- Благодаря роли в мюзикле "Эмилия Перес" она стала обладательницей наград за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале, Золотого глобуса и премии Оскар.
- Также Зои Салдана стала первой американской актрисой доминиканского происхождения, которой удалось получить премию Оскар.