Тогда Пашинин присоединился к рядам ВСУ и воевал на Донбассе. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Анатолий, что известно о его гражданской позиции и продолжает ли он воевать сейчас.

Смотрите также 5 старых сериалов для самых теплых зимних вечеров

Где сейчас Анатолий Пашинин?

После начала войны в 2014 году Анатолий Пашинин принял решение присоединиться к добровольческому батальону "Арата". В 2017 году появлялась информация о том, что он участвует в боевых действиях на Донбассе. И хотя актер занял такую смелую гражданскую позицию, он не стремился получить украинский паспорт.

По его словам, российский паспорт на территории Украины защищает его значительно лучше, чем украинский.

Украинский паспорт и гражданство стали какой-то сектой. Можно дать, а можно забрать. Вдруг ты не нравишься руководителю секты, мы забираем у тебя паспорт. У меня нечего отобрать, поэтому я сильный. Я в золотой позиции нахожусь и менять ее не хочу,

– заявлял Анатолий Пашинин.

Интервью Анатолия Пашинина журналистке Янине Соколовой: смотрите видео онлайн

За время своего пребывания в информационном пространстве Пашинин неоднократно делал и другие противоречивые заявления об украинцах, а также осуждал СБУ из-за того, что, по его утверждению, спецслужба его прослушивает. В то же время по словам комбата Андрея Гергерта, это является нормальной практикой, ведь СБУ прослушивает бойцов, в том числе и таких, как Анатолий Пашинин, которые не имеют украинского паспорта и делают неоднозначные заявления относительно Украины и украинцев, что может вызвать подозрение.

После интервью, которое Анатолий Пашинин дал украинской журналистке Янине Соколовой, в его адрес звучало много критики, а украинские медиа писали о неоднозначных заявлениях актера. После этого Пашинин принял решение не общаться со СМИ и почти полностью исчез из социальных сетей.

Что известно о службе Анатолия Пашинина?

Стоит отметить, что в составе Украинской добровольческой армии актер находился недолго. По словам Андрея Гергерта – командира 8-го батальона УДА, которые он озвучил в интервью украинскому изданию Obozrevatel, Пашинин воевал всего до двух месяцев, один из которых – на передовой.

Он обычный боец, не какой-то экстраординарный, и, например, он на передовой был один месяц, а ребята по три года уже, как его охарактеризовать? Был человек, приехал по доброй воле, сказал, что хочет воевать. Так, пожалуйста, пусть воюет. Он больше пользы приносит в информационной плоскости для борьбы с Россией,

– добавил он.

В 2022 году Пашинин обратился к белорусам с призывом не воевать против Украины. Сейчас точно неизвестно, где находится актер, хотя по словам Гергерта, актер сейчас живет в Киеве.

Иногда Пашинин публикует сообщения в Facebook, где размышляет об искусстве, актерстве и педагогике в вузах, в которых учатся украинские актеры, правда, делает это на русском языке. Точных сведений о его нынешней деятельности пока нет.