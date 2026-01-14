Тоді Пашинін приєднався до лав ЗСУ та воював на Донбасі. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Анатолій, що відомо про його громадянську позицію та чи продовжує він воювати нині.

Дивіться також 5 старих серіалів для найтепліших зимових вечорів

Де зараз Анатолій Пашинін?

Після початку війни у 2014 році Анатолій Пашинін ухвалив рішення приєднатися до добровольчого батальйону "Арата". У 2017 році з'являлася інформація про те, що він бере участь у бойових діях на Донбасі. І хоча актор зайняв таку сміливу громадянську позицію, він не прагнув отримати український паспорт.

За його словами, російський паспорт на території України захищає його значно краще, ніж український.

Український паспорт та громадянство стали якоюсь сектою. Можна дати, а можна забрати. Раптом ти не подобаєшся керівнику секти, ми забираємо в тебе паспорт. У мене нічого відібрати, тож я сильний. Я в золотій позиції знаходжусь і міняти її не хочу,

– заявляв Анатолій Пашинін.

Інтерв'ю Анатолія Пашиніна журналістці Яніні Соколовій: дивіться відео онлайн

За час свого перебування в інформаційному просторі Пашинін неодноразово робив і інші суперечливі заяви про українців, а також засуджував СБУ через те, що, за його твердженням, спецслужба його прослуховує. Водночас за словами комбата Андрія Гергерта, це є нормальною практикою, адже СБУ прослуховує бійців, зокрема й таких, як Анатолій Пашинін, які не мають українського паспорта та роблять неоднозначні заяви щодо України й українців, що може викликати підозру.

Після інтерв'ю, яке Анатолій Пашинін дав українській журналістці Яніні Соколовій, на його адресу лунало багато критики, а українські медіа писали про неоднозначні заяви актора. Після цього Пашинін ухвалив рішення не спілкуватися зі ЗМІ та майже повністю зник із соціальних мереж.

Що відомо про службу Анатолія Пашиніна?

Варто зазначити, що у складі Української добровольчої армії актор перебував недовго. За словами Андрія Гергерта – командира 8-го батальйону УДА, які він озвучив в інтерв'ю українському виданню Obozrevatel, Пашинін воював усього до двох місяців, один з яких – на передовій.

Він звичайний боєць, не якийсь екстраординарний, і, наприклад, він на передовій був один місяць, а хлопці по три роки вже, як його схарактеризувати? Був чоловік, приїхав із доброї волі, сказав, що хоче воювати. Так, будь ласка, нехай воює. Він більше користі приносить в інформаційній площині для боротьби з Росією,

– додав він.

У 2022 році Пашинін звернувся до білорусів із закликом не воювати проти України. Наразі достеменно невідомо, де перебуває актор, хоча за словами Гергерта, актор зараз живе у Києві.

Інколи Пашинін публікує дописи у Facebook, де розмірковує про мистецтво, акторство та педагогіку у вишах, у яких навчаються українські актори, щоправда, робить це російською мовою. Точних відомостей про його нинішню діяльність наразі немає.