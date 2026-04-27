Також у стрічці зіграла юна українська акторка Марія Мархай, яка втілила образ Соні. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що наразі відомо про цю акторку, скільки їй років і в яких ще проєктах її можна побачити.

Що відомо про Марію Мархай, яка зіграла роль Соні у серіалі "Підміна"?

Марія Мархай – ще зовсім юна акторка, однак уже демонструє впевнену гру на рівні з досвідченими колегами. Вона виконала одну з ключових ролей у новому українському серіалі "Підміна", який виходив на телеканалі СТБ. Також стрічку можна переглянути на платформі Київстар ТБ.

Наразі Марії близько 14 років, і вона активно розвивається у сфері українського кінематографа, ділячись своїми досягненнями в інстаграмі.

Як зазначено на її інстаграм-сторінці, Марія розпочала творчий шлях ще у 5 років – тоді вона знялася в рекламі "Київстар". Сьогодні її фільмографія налічує близько 30 проєктів, а рекламне портфоліо – понад 20 робіт із відомими брендами.

Ймовірно, на Марію Мархай чекає яскраве творче майбутнє. Уже зараз вона впевнено заявляє про себе, і глядачі матимуть змогу спостерігати за її професійним зростанням як у дитячих, так і згодом у дорослих ролях.

Яку роль зіграла Марія у серіалі "Підміна"?

У серіалі "Підміна" акторка зіграла Соню – доньку головної героїні Катерини. Її персонаж – розумна та спостережлива дівчинка, яка опиняється в складних життєвих обставинах.

Тривалий час Соня змушена жити з жінкою, яка видає себе за її матір, хоча насправді є сестрою-близнючкою її рідної мами. Дівчинка помічає дивну поведінку "мами", однак не має достатніх доказів, щоб підтвердити свої підозри.

У яких проєктах можна побачити акторку?

Окрім "Підміни", Марія Мархай знімалася й в інших проєктах, зокрема:

"Батьківські збори",

"Бісова пательня",

"Ключі від правди",

"Встигнути до 30",

"Ловець снів",

"Кришталеві джерела",

"Коли ми вдома",

"Колір пристрасті",

"Дитячий охоронець",

"Сага" та багатьох інших.

Також вона активно працює в рекламних проєктах.