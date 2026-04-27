Также в ленте сыграла юная украинская актриса Мария Мархай, которая воплотила образ Сони. В материале 24 Канала рассказываем, что сейчас известно об этой актрисе, сколько ей лет и в каких еще проектах ее можно увидеть.

Что известно о Марии Мархай, которая сыграла роль Сони в сериале "Подмена"?

Мария Мархай – еще совсем юная актриса, однако уже демонстрирует уверенную игру на уровне с опытными коллегами. Она исполнила одну из ключевых ролей в новом украинском сериале "Подмена", который выходил на телеканале СТБ. Также ленту можно посмотреть на платформе Киевстар ТВ.

Сейчас Марии около 14 лет, и она активно развивается в сфере украинского кинематографа, делясь своими достижениями в инстаграме.

Как указано на ее инстаграм-странице, Мария начала творческий путь еще в 5 лет – тогда она снялась в рекламе "Киевстар". Сегодня ее фильмография насчитывает около 30 проектов, а рекламное портфолио – более 20 работ с известными брендами.

Вероятно, Марию Мархай ждет яркое творческое будущее. Уже сейчас она уверенно заявляет о себе, и зрители смогут наблюдать за ее профессиональным ростом как в детских, так и впоследствии во взрослых ролях.

Какую роль сыграла Мария в сериале "Подмена"?

В сериале "Подмена" актриса сыграла Соню – дочь главной героини Екатерины. Ее персонаж – умная и наблюдательная девочка, которая оказывается в сложных жизненных обстоятельствах.

Долгое время Соня вынуждена жить с женщиной, которая выдает себя за ее мать, хотя на самом деле является сестрой-близняшкой ее родной мамы. Девочка замечает странное поведение "мамы", однако не имеет достаточных доказательств, чтобы подтвердить свои подозрения.

В каких проектах можно увидеть актрису?

Кроме "Подмены", Мария Мархай снималась и в других проектах, в частности:

"Родительское собрание",

"Чертова сковорода",

"Ключи от правды",

"Успеть до 30",

"Ловец снов",

"Хрустальные источники",

"Когда мы дома",

"Цвет страсти",

"Детский охранник",

"Сага" и многих других.

Также она активно работает в рекламных проектах.