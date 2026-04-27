Украинский кинематограф предлагает немало качественных проектов на любой вкус. В материале 24 Канала рассказываем, какие украинские сериалы стоит посмотреть после насыщенного дня.

Украинские сериалы могут стать отличным способом расслабиться после тяжелого рабочего дня. Они помогают отвлечься и восстановить силы, особенно во время вечернего просмотра.

"Подмена"

Сериал "Подмена" – относительно новая украинская премьера, которая уже успела завоевать расположение зрителей. Посмотреть его можно на платформе Киевстар ТВ. Лента насчитывает 16 эпизодов и рассказывает о двух сестрах-близняшках, которые оказываются в центре сложных ситуаций и махинаций.

Несмотря на внешнее сходство, они имеют совершенно разные взгляды на жизнь: одна постоянно прибегает ко лжи, тогда как другая вынуждена расплачиваться за ее поступки.

"Подмена": смотрите онлайн трейлер сериала

"Просто Надежда" (2 сезон)

Недавно вышел и второй сезон сериала "Просто Надежда". Это продолжение истории женщины, которая стала переселенкой из Харькова и начала новую жизнь в Звягеле.

В первом сезоне зрители наблюдали, как Надежда восстанавливает свою жизнь после измены мужа, а во втором – сталкивается с новыми испытаниями: сложными отношениями с близкими, проблемами в бизнесе и интригами, возникающих вокруг нее.

"Просто Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала

"Любовь и пламя"

Сейчас идет работа над вторым сезоном сериала "Любовь и пламя". Пока новые серии готовятся к выходу, стоит обратить внимание на первый сезон, который уже получил популярность.

Сюжет частично базируется на реальных событиях и рассказывает о спасателях ГСЧС, их работе и личной жизни.

"Любовь и пламя": смотрите онлайн трейлер сериала

"Парочка следователей" (2 сезон)

Уже сегодня, 27 апреля 2026 года, состоялась премьера продолжения сериала "Парочка следователей". Это детективная история о команде, которая ежедневно расследует новые дела, одновременно пытаясь разобраться с собственными чувствами и личными проблемами.

"Парочка следователей": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кофе с кардамоном. Сила земли"

Сериал "Кофе с кардамоном. Сила земли" с Еленой Лавренюк в главной роли рассказывает об Анне – женщине, которая проходит через непростые жизненные испытания. В центре сюжета – любовь, семья, социальные ограничения и борьба за собственные права.

"Кофе с кардамоном. Сила земли": смотрите онлайн трейлер сериала

Среди этих лент вы сможете найти что-то по душе и хотя бы на некоторое время отвлечься от ежедневных забот.

Какие еще украинские сериалы могут увлечь зрителей?

Если вы являетесь поклонником украинских сериалов, обратите внимание также на такие проекты:

"Тихая Нава",

"Пограничники",

"Ключи от правды",

"Следователь",

"Материнский инстинкт",

"Первые ласточки",

"Поймать Кайдаша" и другие.

Если вы устали после тяжелого рабочего дня и хотите расслабиться или, наоборот, окунуться в увлекательную историю, заставляющую задуматься, выбирайте сериал по вкусу и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.