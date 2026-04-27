Український кінематограф пропонує чимало якісних проєктів на будь-який смак. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які українські серіали варто подивитися після насиченого дня.

Які українські серіали варто подивитись після важкого дня?

Українські серіали можуть стати чудовим способом розслабитися після важкого робочого дня. Вони допомагають відволіктися й відновити сили, особливо під час вечірнього перегляду.

"Підміна"

Серіал "Підміна" – відносно нова українська прем'єра, яка вже встигла здобути прихильність глядачів. Переглянути його можна на платформі Київстар ТБ. Стрічка налічує 16 епізодів і розповідає про двох сестер-близнючок, які опиняються в центрі складних ситуацій і махінацій.

Попри зовнішню схожість, вони мають зовсім різні погляди на життя: одна постійно вдається до брехні, тоді як інша змушена розплачуватися за її вчинки.

"Підміна": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Просто Надія" (2 сезон)

Нещодавно вийшов і другий сезон серіалу "Просто Надія". Це продовження історії жінки, яка стала переселенкою з Харкова й почала нове життя у Звягелі.

У першому сезоні глядачі спостерігали, як Надія відбудовує своє життя після зради чоловіка, а в другому – стикається з новими випробуваннями: складними стосунками з близькими, проблемами в бізнесі та інтригами, що виникають довкола неї.

"Просто Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кохання та полум'я"

Зараз триває робота над другим сезоном серіалу "Кохання та полум'я". Поки нові серії готуються до виходу, варто звернути увагу на перший сезон, який уже здобув популярність.

Сюжет частково базується на реальних подіях і розповідає про рятувальників ДСНС, їхню роботу та особисте життя.

"Кохання та полум'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Парочка слідчих" (2 сезон)

Уже сьогодні, 27 квітня 2026 року, відбулася прем'єра продовження серіалу "Парочка слідчих". Це детективна історія про команду, яка щодня розслідує нові справи, водночас намагаючись розібратися з власними почуттями та особистими проблемами.

"Парочка слідчих": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кава з кардамоном. Сила землі"

Серіал "Кава з кардамоном. Сила землі" з Оленою Лавренюк у головній ролі розповідає про Анну – жінку, яка проходить через непрості життєві випробування. У центрі сюжету – кохання, сім'я, соціальні обмеження та боротьба за власні права.

"Кава з кардамоном. Сила землі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серед цих стрічок ви зможете знайти щось до душі та хоча б на деякий час відволіктися від щоденних турбот.

Які ще українські серіали можуть захопити глядачів?

Якщо ви є прихильником українських серіалів, зверніть увагу також на такі проєкти:

"Тиха Нава",

"Прикордонники",

"Ключі від правди",

"Слідча",

"Материнський інстинкт",

"Перші ластівки",

"Спіймати Кайдаша" та інші.

Якщо ви втомилися після важкого робочого дня й хочете розслабитися або, навпаки, зануритися в захопливу історію, що змушує замислитися, обирайте серіал до смаку та насолоджуйтеся переглядом уже сьогодні.