У цьому допоможе перегляд цікавого українського серіалу, який можна завантажити на YouTube, щоб було зручно дивитися навіть під час вимкнення світла. У добірці 24 Каналу шукайте свою стрічку.

Які українські серіали можна подивитись на YouTube?

"Дві сестри"

Прем'єра цього українського серіалу відбулася у 2024 році, і стрічку досі активно переглядають справжні прихильники драматичних історій. Серіал налічує 16 епізодів і розповідає про двох сестер, які виявилися абсолютно різними.

"Дві сестри": дивіться онлайн трейлер серіалу

Одна з них йшла до своєї мрії чесним шляхом: навчалася, потім заробляла гроші та відповідала за свої вчинки. Інша ж прагнула лише знайти багатого чоловіка та жити за його кошти. Лише фінал цієї історії покаже, до чого можуть призвести ці протилежні шляхи.

"Дівчата"

Це легкий український серіал, який також можна подивитися у вільному доступі на YouTube. Він розповідає про найкращих подруг, які проживають різні етапи та труднощі свого життя. Але навіть у найважчі моменти вони є одна в одної й готові відкласти всі свої плани, аби прибігти на зустріч, обійняти подругу та витерти сльози з її обличчя.

"Дівчата": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ключі від правди"

Ще один український серіал із детективним сюжетом, який став справжнім фаворитом українських глядачів. Головні ролі в цьому серіалі зіграли Антоніна Хижняк та Сергій Стрельников.

Сюжет розгортається навколо особистої трагедії Валерії. Вона – слідча, яка змушена покинути свою роботу, аби розслідувати вбивство рідного брата. Валерія влаштовується в готель, під дахом якого щодня плететься брехня. Вона повинна знайти ключі до правди.

"Ключі від правди": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

"Перші ластівки"

Український серіал, який виходив із 2019 по 2020 рік, став справжнім проривом українського кінематографа. Це молодіжний телесеріал-антологія, який розповідає про проблеми, з якими стикається молодь у підлітковому віці.

"Перші ластівки": дивіться онлайн трейлер серіалу

Йдеться про дорослішання, статеву зрілість, пошук себе, формування особистості, проблеми у стосунках та думки про смерть.