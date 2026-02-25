Неймовірний акторський склад, невелика кількість епізодів та захопливий сюжет вже підкорили українців. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо, скільки серій у новому українському серіалі та про що ця захоплива історія.

Скільки епізодів налічує серіал "Справа НБР"?

Справжньою перевагою нового українського серіалу "Справа НБР" є кількість епізодів, адже багато хто не любить витрачати багато часу на перегляд стрічки. Здебільшого глядачам подобається, коли серіал налічує небагато епізодів, а сюжет залишається гострим, динамічним і зрозумілим.

Стрічка вже полюбилася українцям, адже налічує всього 12 серій. Її можна переглянути на Sweet.tv, а кожен епізод займає орієнтовно 45 хвилин, тож ви легко зануритеся у цікаву гостросюжетну історію, яка нікого не залишає байдужим.

Дивіться також, де дивитися новий детективний серіал "Справа НБР" зі Сергієм Стрельніковим у головній ролі – за посиланням.

Про що сюжет серіалу?

Сюжет серіалу розгортається навколо Коваля – принципового й замкнутого слідчого, для якого робота давно стала єдиним сенсом життя. Він ветеран війни, який повертається з фронту й намагається знову знайти своє покликання в цивільному житті.

Однак до спокою Коваль не звик, тож очолює новий експериментальний підрозділ – НБР, Надзвичайне бюро розслідувань. Про його діяльність майже нічого не відомо широкому загалу. НБР займається найрезонанснішими вбивствами, за які не хочуть братися інші структури. Команда працює в умовах постійного тиску та ризику, а для Коваля ця місія – не просто робота, а можливість знову жити справою й розкривати злочини за будь-яких обставин.

"Справа НБР": дивіться онлайн трейлер серіалу

Навколо нього формується команда ексцентричних, але висококласних професіоналів. Кожен із них має непросте минуле й власні причини працювати саме тут. Між ними неминуче виникають конфлікти та непорозуміння, адже таким різним характерам потрібно час, щоб притертися одне до одного. Та поступово НБР стає для них не просто місцем роботи, а справжньою родиною.

Водночас у центрі історії – сам Коваль і його воєнне минуле. Усе, що йому довелося пережити, впливає на його сьогодення. Травми, внутрішня боротьба й прагнення справедливості переплітаються з кожною новою справою, яка постає перед ним.