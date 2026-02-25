Наразі фільм став одним із найпопулярніших серед українських глядачів на платформі. Відповідний рейтинг доступний на офіційному сайті Netflix.

Яка українська комедія набирає популярності на Netflix?

Український фільм "Корпорат" вийшов у прокат 1 січня 2026 року і вже сьогодні є одним із найпопулярніших серед українських глядачів на стримінговій платформі Netflix. Наразі він посідає друге місце, а попереду нього ще одна українська комедія – "Випробувальний період".

Фільм "Корпорат" є адаптацією румунської стрічки "Тімбілдінг" (2022).

У головних ролях ви побачите Тетяну Малкову, Володимира Шумка, Юлію Ігнатченко, Павла Текучева, Євгена Ламаха та інших зірок.



Фільм "Корпорат" у топ-10 на Netflix / Скриншот із сайту

Про що сюжет фільму "Корпорат"?

Сюжет розгортається навколо колективу торговельної компанії, яка переживає складні часи. Керівник повідомляє, що на них очікує скорочення. Хто саме залишиться без роботи, вирішить тімбілдінг у Карпатах.

Колектив протягом тижня бере участь у, здавалося б, звичайному корпоративі, який поступово перетворюється на справжню гру на виживання.

"Корпорат": дивіться онлайн трейлер фільму

Глядачів приваблює неймовірна візуальна складова фільму: світло, колір, монтаж – усе виконано на високому рівні. Не менше вражає й акторська гра. У стрічці можна побачити також інших талановитих акторів, які доповнюють колорит історії.

Які ще українські фільми у топ-10 на Netflix?

Не лише фільм "Корпорат" підкорює серця українців на стримінговій платформі Netflix. Віднедавна для онлайн-перегляду доступний також фільм "Випробувальний термін". Це ще одна українська комедія, прем'єра якої відбулася 15 січня в українських кінотеатрах, а згодом стрічка з'явилася і на Netflix. Про це повідомляли на інстаграм-сторінці Netflix.ua.

Головні ролі у фільмі виконали Катерина Кузнєцова та Кирило Парстаєв. Наразі фільм настільки активно переглядають українські глядачі, що він очолив рейтинг найпопулярніших стрічок на Netflix.

Тож, якщо ви шукаєте легку комедію для вечірнього перегляду, обирайте "Випробувальний термін" або "Корпорат" – і будьте впевнені, що ваш настрій точно буде на висоті.