Сейчас фильм стал одним из самых популярных среди украинских зрителей на платформе. Соответствующий рейтинг доступен на официальном сайте Netflix.

Какая украинская комедия набирает популярность на Netflix?

Украинский фильм "Корпорат" вышел в прокат 1 января 2026 года и уже сегодня является одним из самых популярных среди украинских зрителей на стриминговой платформе Netflix. Сейчас он занимает второе место, а впереди него еще одна украинская комедия – "Испытательный период".

Фильм "Корпорат" является адаптацией румынской ленты "Тимбилдинг" (2022).

В главных ролях вы увидите Татьяну Малкову, Владимира Шумко, Юлию Игнатченко, Павла Текучева, Евгения Ламаха и других звезд.



Фильм "Корпорат" в топ-10 на Netflix / Скриншот с сайта

О чем сюжет фильма "Корпорат"?

Сюжет разворачивается вокруг коллектива торговой компании, которая переживает сложные времена. Руководитель сообщает, что их ожидает сокращение. Кто именно останется без работы, решит тимбилдинг в Карпатах.

Коллектив в течение недели участвует в, казалось бы, обычном корпоративе, который постепенно превращается в настоящую игру на выживание.

"Корпорат": смотрите онлайн трейлер фильма

Зрителей привлекает невероятная визуальная составляющая фильма: свет, цвет, монтаж – все выполнено на высоком уровне. Не менее впечатляет и актерская игра. В ленте можно увидеть также других талантливых актеров, которые дополняют колорит истории.

Какие еще украинские фильмы в топ-10 на Netflix?

Не только фильм "Корпорат" покоряет сердца украинцев на стриминговой платформе Netflix. С недавних пор для онлайн-просмотра доступен также фильм "Испытательный срок". Это еще одна украинская комедия, премьера которой состоялась 15 января в украинских кинотеатрах, а впоследствии лента появилась и на Netflix. Об этом сообщали на инстаграм-странице Netflix.ua.

Главные роли в фильме исполнили Екатерина Кузнецова и Кирилл Парстаев. Сейчас фильм настолько активно просматривают украинские зрители, что он возглавил рейтинг самых популярных лент на Netflix.

Поэтому, если вы ищете легкую комедию для вечернего просмотра, выбирайте "Испытательный срок" или "Корпорат" – и будьте уверены, что ваше настроение точно будет на высоте.