Об этом сообщает блог Tudum. В материале 24 Канала рассказываем, какое место заняла лента в рейтинге, когда состоялась премьера, что известно о сюжете, актерский состав и сильные стороны фильма, а также какие еще украинские комедии сейчас популярны на стриминге.

О фильме "Ты – космос" на Netflix

25 марта 2026 года на Netflix состоялась премьера украинского фильма "Ты – космос". Об этом сообщили на инстаграм-странице Netflix.ua. И хотя лента появилась на платформе совсем недавно, она уже вошла в десятку самых популярных среди украинских зрителей. Впереди – только фильм "Острые козырьки: Бессмертный".

Кстати, в этом же списке можно увидеть еще две украинские комедии – "Ну мам!" и "Испытательный срок", которые также активно просматривают украинцы.

В украинских кинотеатрах премьера фильма "Ты – космос" состоялась 20 ноября 2025 года.

О чем сюжет фильма?

Это увлекательная лента Павла Острикова, которая рассказывает о дальнобойщике Андрея, что уже два года находится на космическом грузовом судне, направляясь к ближайшей черной дыре. На борту вместе с ним – компьютер Максим, запрограммирован развлекать пилота, а также контейнеры с ядерными отходами, которые он должен выбросить.

"Ты – Космос": смотрите онлайн трейлер фильма

В определенный момент они узнают, что планета Земля взорвалась, и Андрей остается единственным живым человеком во Вселенной. Но впоследствии с ним на связь выходит лаборантка французской космической станции, по имени Катрин. Как оказывается, она также выжила.

Теперь Андрей и Катрин летят навстречу друг другу, ведь именно они – те счастливчики, которые остались живыми при невероятных обстоятельствах.

Главные роли в фильме исполнили Владимир Кравчук, Леонид Попадько, Алексия Депикер, Дарья Плахтий, Максим Максимюк, Игорь Николаев, Лариса Руснак, Константин Островский и другие.

Какие еще украинские комедии можно посмотреть на Netflix?

Не только "Ты – космос" сейчас покоряет украинских зрителей на Netflix. Среди популярных украинских комедий также фильм "Ну мам!", который сейчас занимает третье место в списке самых популярных лент среди украинцев, а также "Испытательный срок", расположившийся на восьмой позиции рейтинга.

Украинцы все чаще выбирают комедии, чтобы развлечься и хотя бы на мгновение отвлечься от сложной обыденности. Выбирайте ленту по вкусу и начните эту неделю в хорошем настроении.