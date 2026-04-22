А тем временем в сети уже появился первый кадр со съемочного процесса. Фотографию опубликовали на официальной странице платформы в инстаграме.
Какое фото со съемок "Венздей" распространяется в сети?
Пока неизвестно, как будет развиваться сюжет нового сезона, однако создатели уже начали интриговать поклонников, публикуя кадры со съемок в соцсетях.
На новом фото главная героиня, роль которой исполняет Дженна Ортега, позирует возле Эйфелевой башни в Париже, держа в руках лист бумаги. Рядом с ней – ее неизменный спутник, Рич (живая рука).
Из Парижа – с ужасом,
– говорится в описании к фото.
Что стоит знать о 3-м сезоне "Венздей"?
- Точная дата премьеры третьего сезона сериала "Венздей" пока неизвестна, однако, по словам создателей, долго ждать не придется.
- На официальной странице сериала в инстаграме сообщили, что в новом сезоне появятся трое приглашенных звезд: к актерскому составу присоединятся Лина Гиди, Эндрю Маккарти и Джеймс Лэнс.
- Кроме того, в сериале сыграют актеры, об участии которых объявили ранее. В частности, это Ева Грин, которая воплотит сестру Мортисии Адамс, а также Вайнона Райдер, Кристофер Сарандон, Ноа Тейлор, Оскар Морган и Кеннеди Мойер. Ранее об этом сообщало издание Variety. Однако пока неизвестно, какие именно роли они будут исполнять.
- Платформа Tudum, ссылаясь на шоураннеров сериала Альфреда Гофа и Майлза Миллара, отметила, что в новом сезоне создатели представят новых учеников и учителей, а также будут раскрывать давно забытые секреты семьи Адамс.