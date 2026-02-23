Режиссером стала Ирина Громозда, а сценаристом – Евгений Бургела. О премьере сообщили на инстаграм-странице Netflix.ua.

Фильм "Испытательный срок" вышел на Netflix

15 января 2026 года в украинских кинотеатрах состоялась премьера фильма "Испытательный срок". А уже сегодня его можно посмотреть онлайн на стриминговой платформе Netflix.

Премьера на платформе состоялась 20 февраля, о чем сообщили на инстаграм-странице Netflix.ua.

Эта украинская романтическая комедия полюбилась большому количеству зрителей, в частности из-за невероятной актерской игры Екатерины Кузнецовой и Кирилла Парастаева.

О чем сюжет фильма "Испытательный срок"?

Сюжет разворачивается вокруг Полины – гламурной дочери бизнесмена, которая привыкла жить без забот. Ее отец оказывается настоящим предателем, а она оказывается на работе в рекламном агентстве. Однако прежде чем получить желанную должность, Полина должна пройти испытательный срок.

Но не все так просто: за это же место на должности соревнуется Роман – амбициозный, принципиальный и целеустремленный мужчина, который смотрит на мир кардинально иначе, чем Полина. Они конфликтуют, конкурируют и становятся настоящими соперниками.

"Испытательный срок": смотрите онлайн трейлер фильма

Впоследствии их рабочие задачи превращают конкуренцию в нечто значительно приятнее, и между ними начинают появляться личные чувства.

По словам украинцев, которые уже успели посмотреть комедию, это лента с невероятно классным и разноплановым юмором и замечательным актерским составом. Хотя есть и критики, которые отмечают недостатки монтажа и режиссуры.

Если вы до сих пор не видели фильм, вы легко можете исправить это, просмотрев ленту на Netflix и составив собственное впечатление о комедии.