Режисеркою стала Ірина Громозда, а сценаристом – Євген Бургела. Про прем'єру повідомили на інстаграм-сторінці Netflix.ua.

Фільм "Випробувальний термін" вийшов на Netflix

15 січня 2026 року в українських кінотеатрах відбулася прем'єра фільму "Випробувальний термін". А вже сьогодні його можна подивитися онлайн на стримінговій платформі Netflix.

Прем'єра на платформі відбулася 20 лютого, про що повідомили на інстаграм-сторінці Netflix.ua.

Ця українська романтична комедія полюбилася великій кількості глядачів, зокрема через неймовірну акторську гру Катерини Кузнєцової та Кирила Парастаєва.

Про що сюжет фільму "Випробувальний термін"?

Сюжет розгортається навколо Поліни – гламурної доньки бізнесмена, яка звикла жити без жодних турбот. Її батько виявляється справжнім зрадником, а вона опиняється на роботі в рекламній агенції. Однак перш ніж отримати омріяну посаду, Поліна повинна пройти випробувальний термін.

Та не все так просто: за це ж місце на посаді змагається Роман – амбітний, принциповий і цілеспрямований чоловік, який дивиться на світ кардинально інакше, ніж Поліна. Вони конфліктують, конкурують і стають справжніми суперниками.

"Випробувальний термін": дивіться онлайн трейлер фільму

Згодом їхні робочі завдання перетворюють конкуренцію на щось значно приємніше, і між ними починають з'являтися особисті почуття.

За словами українців, які вже встигли переглянути комедію, це стрічка з неймовірно класним та різноплановим гумором і чудовим акторським складом. Хоча є й критики, які відзначають недоліки монтажу та режисури.

Якщо ви досі не бачили фільм, ви легко можете виправити це, переглянувши стрічку на Netflix та склавши власне враження про комедію.