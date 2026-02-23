А тем временем одна из самых престижных кинопремий в мире – BAFTA – отмечает российский фильм о пропаганде в одной из номинаций. Это лента "Мистер Никто против Путина". Об этом сообщили в эфире на ютуб-канале BAFTA.

Смотрите также Что известно о личной жизни Сергея Стрельникова, который сыграл в сериале "Белла Вита"

Что известно о фильме "Мистер Никто против Путина"?

22 февраля 2026 года состоялась церемония объявления победителей премии BAFTA. Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова также боролся за награду, однако организаторы решили, что уместнее будет отдать ее российскому пропагандистскому фильму Павла Таланкина, смонтированному из кадров, которые режиссер снял, работая в школе города Карабаш Челябинской области России.

После начала большой войны в Украине Павел Таланкин, работавший педагогом-организатором в школе, начал снимать все, что там происходило: торжественные вечера, уроки. А в 2024 году, когда он уехал из России, ему удалось смонтировать фильм.

Объявление результатов BAFTA: смотрите видео онлайн

Ленту подают как попытку "отбеливания" россиян и заявление о том, что не все россияне виноваты в этой войне. Однако это выглядит как очередная попытка восстановить репутацию и доверие к россиянам. Известно, что после новостей о том, что учитель снимал кино в школе, в заведение приезжали силовики.

Украинцы изрядно возмутились после объявления результатов. Поскольку позорным является то, что одна из самых престижных кинопремий в мире готова возвращать Россию в мир и принимать ее в нем. По словам украинцев, это чистое отбеливание современных нацистов. Отвратительный выбор, который должен осудить каждый сознательный человек.

Вы – идиоты. Россияне буквально ничего не сделали против Путина. Они и есть Путин,

– пишут украинцы.



Украинцы о фильме "Мистер Никто против Путина" на BAFTA / Скриншот с X

Какие еще фильмы были номинированы на BAFTA?

Лента "Мистер Никто против Путина" одержала победу в категории "Лучший документальный фильм". В этой номинации также соревновались такие ленты:

"2000 метров до Андреевки", Мстислав Чернов;

Apocalypse In The Tropics ("Апокалипсис в тропиках"), Петра Коста;

Cover-Up ("Сокрытие"), Лора Пойтрас и Марк Обенгаус;

Mr Nobody Against Putin ("Мистер Никто против Путина"), Павел Таланкин и Дэвид Боренштейн;

The Perfect Neighbour ("Идеальная соседка"), Гита Гандбхир.

Обо всех ключевых победах и лауреатах BAFTA-2026 говорится на сайте Associated Press.