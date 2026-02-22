Однако обсуждения вокруг личности Сергея не утихают. В частности, многих интересует, есть ли у актера любимая, ведь он не афиширует личную жизнь. 24 Канал расскажет, что известно об отношениях Стрельникова.
К теме Где сейчас украинский актер Сергей Стрельников, который сыграл в сериале "Белла Вита"
Сергей Стрельников женат – кто его жена?
На сайте Teleportal указано, что ранее актер был женат на актрисе и изменщице Галине Безрук, но из-за частых разъездов обоих супругов быстро развелись.
Впоследствии у актера начались отношения с коллегой Викторией Литвиненко. Они познакомились еще в юности, но не спешили с женитьбой, поскольку оба имели неудачный опыт первых браков. Однако чувства оказались сильнее и после работы над сериалом "Владимирская, 15" влюбленные таки поженились.
Ждал ту самую, единственную. Когда увидел Викторию, понял: вот она! А когда познакомился ближе, убедился, что это моя женщина,
– рассказывал Сергей о любимой.
Сейчас супруги воспитывают общего сына Сильвестра. Также у Виктории есть дочь от предыдущего брака.
Влюбленные часто снимаются в романтических сериалах, однако впервые сыграли супружескую пару в сериале "Врач по призванию", премьера которого состоялась в 2024 году.
Какие фильмы и сериалы с Сергеем Стрельниковым стоит посмотреть?
- "Захар Беркут". Исторический экшн-фильм, режиссерами которого стали Ахтем Сеитаблаев и Джон Вин. Фильм снят по мотивам повести Ивана Франко, в нем рассказывается о борьбе жителей Карпат с монгольским нашествием в XIII веке. Сергей сыграл в этом фильме главную роль – Олексы Довбуша.
- "Ключи от правды". Один из самых популярных украинских детективных сериалов. Главная героиня – молодая следователь, которая устраивается работать в отель, чтобы узнать правду о гибели своего брата. Здесь Стрельников сыграл Алексея – бывшего работника СБУ, охранника отеля.