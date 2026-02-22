Однак обговорення навколо особистості Сергія не вщухають. Зокрема, багатьох цікавить, чи є в актора кохана, адже він не афішує особисте життя. 24 Канал розповість, що відомо про стосунки Стрельникова.

До теми Де зараз український актор Сергій Стрельніков, який зіграв у серіалі "Белла Віта"

Сергій Стрельніков одружений – хто його дружина?

На сайті Teleportal зазначено, що раніше актор був одружений з акторкою й зрадницею Галиною Безрук, але через часті роз'їзди обох подружжя швидко розлучилося.

Згодом в актора почалися стосунки з колегою Вікторією Литвиненко. Вони познайомилися ще в юності, але не поспішали з одруженням, оскільки обоє мали невдалий досвід перших шлюбів. Однак почуття виявились сильнішими і після роботи над серіалом "Володимирська, 15" закохані таки одружилися.

Чекав на ту саму, єдину. Коли побачив Вікторію, зрозумів: ось вона! А коли познайомився ближче, переконався, що це моя жінка,

– розповідав Сергій про кохану.

Зараз подружжя виховує спільного сина Сильвестра. Також у Вікторії є донька від попереднього шлюбу.

Закохані часто знімаються у романтичних серіалах, однак вперше зіграли подружню пару в серіалі "Лікарка за покликанням", прем'єра якого відбулася у 2024 році.

Які фільми та серіали з Сергієм Стрельніковим варто подивитися?