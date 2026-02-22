Українці, як завжди, відзначають: якщо в серіалі з'являється Стрельніков, то стрічка точно буде захопливою. У матеріалі 24 Каналу ми детальніше розповідаємо про цього актора, його кар'єру та особисте життя.

Що відомо про Сергія Стрельнікова?

Сергій Стрельніков – це той рідкісний тип свідомих людей, які народилися в Росії, але мають чітку проукраїнську позицію. Разом із батьками ще в дитинстві він переїхав до України. І хоча до початку великої війни працював у Росії, сьогодні вважає це своєю великою помилкою.

Після Криму і початку фактичного вторгнення Росії на Донбас все для себе все зрозумів,

– розповідав актор.

Раніше в інтерв'ю Сергій Стрельніков зазначав, що вже багато років не вживає алкоголю. Так само протягом тривалого часу він не їздив до Росії. За його словами, це не співпадіння, адже у тверезій свідомості перебувати там – неможливо.

Після початку великої війни актор неодноразово демонстрував свою чітку громадянську позицію. Коли рідні актора виїхали за кордон, він збирався долучитися до війська. Однак через стан здоров'я йому кілька разів відмовляли.

Наразі Стрельніков зізнається: якщо прийде його черга, він готовий стати на захист країни. А поки чекає, не сидить склавши руки – допомагає чим може. Постійна волонтерська діяльність і збори, які він публікує у своїх соцмережах, підтверджують його слова.

Що відомо про творчість Сергія Стрельникова?

Щодо творчості, Сергій Стрельніков активно знімається в українських фільмах і серіалах. Велику впізнаваність йому принесла роль у фільмі "Довбуш". Також його можна побачити в таких серіалах:

"Ключі від правди",

"Лікарка за покликанням",

"Коло омани",

"Буча",

"Тут і тепер",

"Кришталеві джерела",

"Просто надія",

"Поклик кохання",

"Розтин покаже",

"Кіллхаус" та багатьох інших.

Що відомо про особисте життя актора?

Сергій Стрельніков часто грає харизматичних і пристрасних персонажів, однак нечасто ділиться подробицями особистого життя в соцмережах. Відомо, що він одружений із відомою українською акторкою Вікторією Литвиненко. Разом вони виховують сина Сильвестра та доньку Варвару, яку Вікторія народила від першого шлюбу.

Сергій Стрельніков неодноразово висловлювався про кохану в найкращому світлі. Їхня пара виглядає неймовірно гармонійно – і на екрані, і в реальному житті.