Про це повідомило видання People. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку фільмів та серіалів, які зробили Еріка Дейна неймовірно впізнаваним.

Дивіться також Не тільки "Белла Віта": українські серіали, які складаються з 4-х серій

Які фільми та серіали з Еріком Дейном варто подивитись ввечері?

"Анатомія Грей"

Одним із найпопулярніших серіалів у кінокар'єрі Еріка Дейна є медично-драматичний серіал "Анатомія Грей". Прем'єра відбулася у 2005 році, а над проєктом працювала Шонда Раймс. Серіал розповідає про життя інтернів, ординаторів і їхніх наставників у лікарні Seattle Grace Hospital. Стрічка неабияк полюбилася глядачам і має рейтинг 7,6 бала на IMDb.

"Анатомія Грей": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ейфорія"

Ще один популярний серіал, у якому зіграв актор, – це "Ейфорія". Прем'єра стрічки відбулася у 2019 році й одразу наробила великого галасу в мережі. Це яскравий, динамічний та провокаційний серіал про життя сучасних старшокласників.

Ми побачимо всі проблеми, з якими стикаються підлітки: жорстокість, залежність, психологічні травми, дружбу, кохання, інтернет та чимало іншого.

"Ейфорія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Останній корабель"

Це американський постапокаліптичний серіал, знятий на основі роману Вільяма Брінклі. Прем'єра серіалу "Останній корабель" відбулася у 2014 році, а виходив він до 2018 року.

Стрічка налічує п'ять сезонів і має високі глядацькі рейтинги. Історія розгортається навколо глобальної пандемії, яка знищує 80% населення планети. Ерік Дейн зіграв одну з ролей у стрічці.

"Останній корабель": дивіться онлайн трейлер серіалу

Що відомо про смерть Еріка Дейна?