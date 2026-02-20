Про це повідомило видання People. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку фільмів та серіалів, які зробили Еріка Дейна неймовірно впізнаваним.
Які фільми та серіали з Еріком Дейном варто подивитись ввечері?
"Анатомія Грей"
Одним із найпопулярніших серіалів у кінокар'єрі Еріка Дейна є медично-драматичний серіал "Анатомія Грей". Прем'єра відбулася у 2005 році, а над проєктом працювала Шонда Раймс. Серіал розповідає про життя інтернів, ординаторів і їхніх наставників у лікарні Seattle Grace Hospital. Стрічка неабияк полюбилася глядачам і має рейтинг 7,6 бала на IMDb.
"Анатомія Грей": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Ейфорія"
Ще один популярний серіал, у якому зіграв актор, – це "Ейфорія". Прем'єра стрічки відбулася у 2019 році й одразу наробила великого галасу в мережі. Це яскравий, динамічний та провокаційний серіал про життя сучасних старшокласників.
Ми побачимо всі проблеми, з якими стикаються підлітки: жорстокість, залежність, психологічні травми, дружбу, кохання, інтернет та чимало іншого.
"Ейфорія": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Останній корабель"
Це американський постапокаліптичний серіал, знятий на основі роману Вільяма Брінклі. Прем'єра серіалу "Останній корабель" відбулася у 2014 році, а виходив він до 2018 року.
Стрічка налічує п'ять сезонів і має високі глядацькі рейтинги. Історія розгортається навколо глобальної пандемії, яка знищує 80% населення планети. Ерік Дейн зіграв одну з ролей у стрічці.
"Останній корабель": дивіться онлайн трейлер серіалу
Що відомо про смерть Еріка Дейна?
- Відомий американський актор помер 19 лютого 2026 року.
- Менше ніж рік тому акторові діагностували бічний аміотрофічний склероз.
- На момент смерті йому було 53 роки.
- Про важку втрату повідомила його родина.
- Відомо, що Ерік Дейн був одружений із моделлю Ребекою Гейгарт, і вони мають двох дітей.
- Також відомо, що Ерік Дейн ніколи не мріяв стати актором, однак життя привело його на знімальні майданчики.
- Найбільшу популярність він здобув завдяки ролі у серіалі "Анатомія Грей", а також зіграв у стрічках "Усі жінки – відьми" та інших.