Найкращі фільми, які перемагали на Оскарі за останні 5 років

А допоки букмекери ще роблять свої прогнози, 24 Канал пропонує згадати, які фільми за останні 5 років ставали переможцями.
Фільми, які отримали Оскар в останні роки
"Анора", 2025
Рейтинг IMDb: 7,4
Американський фільм про російських мігрантів із російськими акторами отримав статуетку Оскара у декількох важливих номінаціях: "Найкращий фільм", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий монтаж", "Найкраща режисура", а Майкі Медісон – за "Найкращу жіночу роль".
А путініст Юрій Борисов був номінований на "Найкращу чоловічу роль другого плану", але не переміг. Що цікаво, Роберт Дауні-молодший висміяв його зі сцени.
Якщо коротко про фільм, то драма, яка розповідає історію молодої сексуальної працівниці з Брукліну, на ім'я Анора, яка закохується в сина російського олігарха та виходить за нього заміж.
"Анора": дивіться онлайн трейлер фільму
"Оппенгеймер", 2024
Рейтинг IMDb: 8,2
Фільм розповідає історію науковця Роберта Оппенгеймера, якого називають "батьком атомної бомби". Саме він очолював команду, що працювала над "Мангеттенським проєктом". На великі екрани фільм вийшов улітку 2023 року й став одним з найкасовішим.
Стрічка перемогла у ще декількох номінаціях:
- Крістофер Нолан став найкращим режисером.
- Роберт Дауні-молодший отримав статуетку за "Найкращу чоловічу роль другого плану".
- Дженніфер Лейм визнана найкращою монтажеркою.
- Людвіг Йоранссон отримав Оскар за найкращу музику до фільму.
- Хойт ван Гойтема виборов статуетку в номінації "Найкраща операторська робота".
- Кілліан Мерфі став переможцем у номінації "Найкращий актор".
"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму
"Все завжди і водночас", 2023
Рейтинг IMDb: 7,7
Науково-фантастичний фільм здобув 7 нагород із 11.
Сюжет розповідає про американку китайського походження Евелін Ван, яка разом зі своїм чоловіком керує пральнею. За якийсь час жінка дізнається, що може переміщувати свідомість у тіла своїх двійників з інших реальностей. Та виявляється, що в Евелін є серйозна місія – врятувати мультивсесвіт від великого зла – Джобу Тупакі.
"Все завжди і водночас": дивіться онлайн трейлер фільму
"Coda: У ритмі серця", 2022
Рейтинг IMDb: 8,0
Американський фільм розповідає про Рубі Рос – дівчину, яка єдина з родини немає вади слуху. Вона має мрію – стати співачкою, однак не може залишити батьків та брата, бо у неї важлива роль – сурдоперекладача.
"Coda: У ритмі серця": дивіться онлайн трейлер фільму
"Земля кочівників", 2021
Рейтинг IMDb: 7,3
У центрі історії – Ферн, жінка, яка опинилась у скрутному становищі. У містечку закрився завод й люди залишились без засобів для існування. Та на Ферн чекала ще одна біда – вона втратила будинок.
Через це жінка вирішує придбати фургон і почати подорожувати по країні, щоб знайти сезонні підробітки.
"Земля кочівників": дивіться онлайн трейлер фільму
Які фільми номінували на Оскар-2026?
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Марті Супрім. Геній комбінацій";
- "Одна битва за іншою";
- "Буґонія";
- "F1";
- "Секретний агент";
- "Сентиментальна цінність";
- "Грішники";
- "Потяг у снах".