Кіно Кінодобірки Найкращі фільми, які перемагали на Оскарі за останні 5 років
time for reading4 хв

Найкращі фільми, які перемагали на Оскарі за останні 5 років

Марта Гнат
Основні тези
  • За останні 5 років Оскар за найкращий фільм отримали: "Анора" (2025), "Оппенгеймер" (2024), "Все завжди і водночас" (2023), "Coda: У ритмі серця" (2022) та "Земля кочівників" (2021).
  • "Анора" здобула Оскар у кількох номінаціях, зокрема за найкращий фільм, оригінальний сценарій, монтаж, режисуру та жіночу роль.
Оскар
Оскар / Фото Getty images

У ніч з 15 на 16 березня в театрі Dolby Theatre в Голлівуді відбудеться 98-ма церемонія вручення премії Оскар. Нарешті світова спільнота дізнається, хто своєю діяльністю заслужив на головну нагороду у кіноіндустрії.

А допоки букмекери ще роблять свої прогнози, 24 Канал пропонує згадати, які фільми за останні 5 років ставали переможцями.

Фільми, які отримали Оскар в останні роки

"Анора", 2025

Рейтинг IMDb: 7,4

Американський фільм про російських мігрантів із російськими акторами отримав статуетку Оскара у декількох важливих номінаціях: "Найкращий фільм", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий монтаж", "Найкраща режисура", а Майкі Медісон – за "Найкращу жіночу роль".

А путініст Юрій Борисов був номінований на "Найкращу чоловічу роль другого плану", але не переміг. Що цікаво, Роберт Дауні-молодший висміяв його зі сцени.

Якщо коротко про фільм, то драма, яка розповідає історію молодої сексуальної працівниці з Брукліну, на ім'я Анора, яка закохується в сина російського олігарха та виходить за нього заміж.

"Анора": дивіться онлайн трейлер фільму

"Оппенгеймер", 2024

Рейтинг IMDb: 8,2

Фільм розповідає історію науковця Роберта Оппенгеймера, якого називають "батьком атомної бомби". Саме він очолював команду, що працювала над "Мангеттенським проєктом". На великі екрани фільм вийшов улітку 2023 року й став одним з найкасовішим.

Стрічка перемогла у ще декількох номінаціях:

  • Крістофер Нолан став найкращим режисером.
  • Роберт Дауні-молодший отримав статуетку за "Найкращу чоловічу роль другого плану".
  • Дженніфер Лейм визнана найкращою монтажеркою.
  • Людвіг Йоранссон отримав Оскар за найкращу музику до фільму.
  • Хойт ван Гойтема виборов статуетку в номінації "Найкраща операторська робота".
  • Кілліан Мерфі став переможцем у номінації "Найкращий актор".

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Все завжди і водночас", 2023

Рейтинг IMDb: 7,7

Науково-фантастичний фільм здобув 7 нагород із 11.

Сюжет розповідає про американку китайського походження Евелін Ван, яка разом зі своїм чоловіком керує пральнею. За якийсь час жінка дізнається, що може переміщувати свідомість у тіла своїх двійників з інших реальностей. Та виявляється, що в Евелін є серйозна місія – врятувати мультивсесвіт від великого зла – Джобу Тупакі.

"Все завжди і водночас": дивіться онлайн трейлер фільму

"Coda: У ритмі серця", 2022

Рейтинг IMDb: 8,0

Американський фільм розповідає про Рубі Рос – дівчину, яка єдина з родини немає вади слуху. Вона має мрію – стати співачкою, однак не може залишити батьків та брата, бо у неї важлива роль – сурдоперекладача.

"Coda: У ритмі серця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Земля кочівників", 2021

Рейтинг IMDb: 7,3

У центрі історії – Ферн, жінка, яка опинилась у скрутному становищі. У містечку закрився завод й люди залишились без засобів для існування. Та на Ферн чекала ще одна біда – вона втратила будинок.

Через це жінка вирішує придбати фургон і почати подорожувати по країні, щоб знайти сезонні підробітки.

"Земля кочівників": дивіться онлайн трейлер фільму

Які фільми номінували на Оскар-2026?

  • "Франкенштейн";
  • "Гамнет";
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій";
  • "Одна битва за іншою";
  • "Буґонія";
  • "F1";
  • "Секретний агент";
  • "Сентиментальна цінність";
  • "Грішники";
  • "Потяг у снах".