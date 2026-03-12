Найкращі фільми, які перемагали на Оскарі за останні 5 років

А допоки букмекери ще роблять свої прогнози, 24 Канал пропонує згадати, які фільми за останні 5 років ставали переможцями.

Фільми, які отримали Оскар в останні роки

"Анора", 2025

Рейтинг IMDb: 7,4

Американський фільм про російських мігрантів із російськими акторами отримав статуетку Оскара у декількох важливих номінаціях: "Найкращий фільм", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий монтаж", "Найкраща режисура", а Майкі Медісон – за "Найкращу жіночу роль".

А путініст Юрій Борисов був номінований на "Найкращу чоловічу роль другого плану", але не переміг. Що цікаво, Роберт Дауні-молодший висміяв його зі сцени.

Якщо коротко про фільм, то драма, яка розповідає історію молодої сексуальної працівниці з Брукліну, на ім'я Анора, яка закохується в сина російського олігарха та виходить за нього заміж.

"Анора": дивіться онлайн трейлер фільму

"Оппенгеймер", 2024

Рейтинг IMDb: 8,2

Фільм розповідає історію науковця Роберта Оппенгеймера, якого називають "батьком атомної бомби". Саме він очолював команду, що працювала над "Мангеттенським проєктом". На великі екрани фільм вийшов улітку 2023 року й став одним з найкасовішим.

Стрічка перемогла у ще декількох номінаціях:

Крістофер Нолан став найкращим режисером.

став найкращим режисером. Роберт Дауні-молодший отримав статуетку за "Найкращу чоловічу роль другого плану".

отримав статуетку за "Найкращу чоловічу роль другого плану". Дженніфер Лейм визнана найкращою монтажеркою.

визнана найкращою монтажеркою. Людвіг Йоранссон отримав Оскар за найкращу музику до фільму.

отримав Оскар за найкращу музику до фільму. Хойт ван Гойтема виборов статуетку в номінації "Найкраща операторська робота".

виборов статуетку в номінації "Найкраща операторська робота". Кілліан Мерфі став переможцем у номінації "Найкращий актор". "Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Все завжди і водночас", 2023

Рейтинг IMDb: 7,7

Науково-фантастичний фільм здобув 7 нагород із 11.

Сюжет розповідає про американку китайського походження Евелін Ван, яка разом зі своїм чоловіком керує пральнею. За якийсь час жінка дізнається, що може переміщувати свідомість у тіла своїх двійників з інших реальностей. Та виявляється, що в Евелін є серйозна місія – врятувати мультивсесвіт від великого зла – Джобу Тупакі.

"Все завжди і водночас": дивіться онлайн трейлер фільму

"Coda: У ритмі серця", 2022

Рейтинг IMDb: 8,0

Американський фільм розповідає про Рубі Рос – дівчину, яка єдина з родини немає вади слуху. Вона має мрію – стати співачкою, однак не може залишити батьків та брата, бо у неї важлива роль – сурдоперекладача.

"Coda: У ритмі серця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Земля кочівників", 2021

Рейтинг IMDb: 7,3

У центрі історії – Ферн, жінка, яка опинилась у скрутному становищі. У містечку закрився завод й люди залишились без засобів для існування. Та на Ферн чекала ще одна біда – вона втратила будинок.

Через це жінка вирішує придбати фургон і почати подорожувати по країні, щоб знайти сезонні підробітки.

"Земля кочівників": дивіться онлайн трейлер фільму

