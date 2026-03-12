back button
Кино Подборки кино Лучшие фильмы, которые побеждали на Оскаре за последние 5 лет
Лучшие фильмы, которые побеждали на Оскаре за последние 5 лет

Марта Гнат
  • За последние 5 лет Оскар за лучший фильм получили: "Анора" (2025), "Оппенгеймер" (2024), "Все всегда и одновременно" (2023), "Coda: В ритме сердца" (2022) и "Земля кочевников" (2021).
  • "Анора" получила Оскар в нескольких номинациях, в частности за лучший фильм, оригинальный сценарий, монтаж, режиссуру и женскую роль.
Оскар
Оскар / Фото Getty images

В ночь с 15 на 16 марта в театре Dolby Theatre в Голливуде состоится 98-я церемония вручения премии Оскар. Наконец мировое сообщество узнает, кто своей деятельностью заслужил главную награду в киноиндустрии.

А пока букмекеры еще делают свои прогнозы, 24 Канал предлагает вспомнить, какие фильмы за последние 5 лет становились победителями.

Фильмы, которые получили Оскар в последние годы

"Анора", 2025

Рейтинг IMDb: 7,4

Американский фильм о российских мигрантах с российскими актерами получил статуэтку Оскара в нескольких важных номинациях: "Лучший фильм", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж", "Лучшая режиссура", а Майки Мэдисон – за "Лучшую женскую роль".

А путинист Юрий Борисов был номинирован на "Лучшую мужскую роль второго плана", но не победил. Что интересно, Роберт Дауни-младший высмеял его со сцены.

Если коротко о фильме, то драма, которая рассказывает историю молодой сексуальной работницы из Бруклина, по имени Анора, которая влюбляется в сына российского олигарха и выходит за него замуж.

"Анора": смотрите онлайн трейлер фильма

"Оппенгеймер", 2024

Рейтинг IMDb: 8,2

Фильм рассказывает историю ученого Роберта Оппенгеймера, которого называют "отцом атомной бомбы". Именно он возглавлял команду, работавшую над "Манхэттенским проектом". На большие экраны фильм вышел летом 2023 года и стал одним из самых кассовых.

Лента победила в еще нескольких номинациях:

  • Кристофер Нолан стал лучшим режиссером.
  • Роберт Дауни-младший получил статуэтку за "Лучшую мужскую роль второго плана".
  • Дженнифер Лэйм признана лучшим монтажёром.
  • Людвиг Йоранссон получил Оскар за лучшую музыку к фильму.
  • Хойт ван Гойтема завоевал статуэтку в номинации "Лучшая операторская работа".
  • Киллиан Мерфи стал победителем в номинации "Лучший актер".

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Все всегда и одновременно", 2023

Рейтинг IMDb: 7,7

Научно-фантастический фильм получил 7 наград из 11.

Сюжет рассказывает об американке китайского происхождения Эвелин Ван, которая вместе со своим мужем руководит прачечной. Через некоторое время женщина узнает, что может перемещать сознание в тела своих двойников из других реальностей. Но оказывается, что у Эвелин есть серьезная миссия – спасти мультивселенную от большого зла – Джоба Тупаки.

"Все всегда и одновременно": смотрите онлайн трейлер фильма

"Coda: В ритме сердца", 2022

Рейтинг IMDb: 8,0

Американский фильм рассказывает о Руби Росс – девушке, которая единственная из семьи не имеет недостатка слуха. Она имеет мечту – стать певицей, однако не может оставить родителей и брата, потому что у нее важная роль – сурдопереводчика.

"Coda: В ритме сердца": смотрите онлайн трейлер фильма

"Земля кочевников", 2021

Рейтинг IMDb: 7,3

В центре истории – Ферн, женщина, которая оказалась в трудном положении. В городке закрылся завод и люди остались без средств к существованию. И на Ферн ждала еще одна беда – она потеряла дом.

Поэтому женщина решает приобрести фургон и начать путешествовать по стране, чтобы найти сезонные подработки.

"Земля кочевников": смотрите онлайн трейлер фильма

