А пока букмекеры еще делают свои прогнозы, 24 Канал предлагает вспомнить, какие фильмы за последние 5 лет становились победителями.

Фильмы, которые получили Оскар в последние годы

"Анора", 2025

Рейтинг IMDb: 7,4

Американский фильм о российских мигрантах с российскими актерами получил статуэтку Оскара в нескольких важных номинациях: "Лучший фильм", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж", "Лучшая режиссура", а Майки Мэдисон – за "Лучшую женскую роль".

А путинист Юрий Борисов был номинирован на "Лучшую мужскую роль второго плана", но не победил. Что интересно, Роберт Дауни-младший высмеял его со сцены.

Если коротко о фильме, то драма, которая рассказывает историю молодой сексуальной работницы из Бруклина, по имени Анора, которая влюбляется в сына российского олигарха и выходит за него замуж.

"Анора": смотрите онлайн трейлер фильма

"Оппенгеймер", 2024

Рейтинг IMDb: 8,2

Фильм рассказывает историю ученого Роберта Оппенгеймера, которого называют "отцом атомной бомбы". Именно он возглавлял команду, работавшую над "Манхэттенским проектом". На большие экраны фильм вышел летом 2023 года и стал одним из самых кассовых.

Лента победила в еще нескольких номинациях:

Кристофер Нолан стал лучшим режиссером.

стал лучшим режиссером. Роберт Дауни-младший получил статуэтку за "Лучшую мужскую роль второго плана".

получил статуэтку за "Лучшую мужскую роль второго плана". Дженнифер Лэйм признана лучшим монтажёром.

признана лучшим монтажёром. Людвиг Йоранссон получил Оскар за лучшую музыку к фильму.

получил Оскар за лучшую музыку к фильму. Хойт ван Гойтема завоевал статуэтку в номинации "Лучшая операторская работа".

завоевал статуэтку в номинации "Лучшая операторская работа". Киллиан Мерфи стал победителем в номинации "Лучший актер". "Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Все всегда и одновременно", 2023

Рейтинг IMDb: 7,7

Научно-фантастический фильм получил 7 наград из 11.

Сюжет рассказывает об американке китайского происхождения Эвелин Ван, которая вместе со своим мужем руководит прачечной. Через некоторое время женщина узнает, что может перемещать сознание в тела своих двойников из других реальностей. Но оказывается, что у Эвелин есть серьезная миссия – спасти мультивселенную от большого зла – Джоба Тупаки.

"Все всегда и одновременно": смотрите онлайн трейлер фильма

"Coda: В ритме сердца", 2022

Рейтинг IMDb: 8,0

Американский фильм рассказывает о Руби Росс – девушке, которая единственная из семьи не имеет недостатка слуха. Она имеет мечту – стать певицей, однако не может оставить родителей и брата, потому что у нее важная роль – сурдопереводчика.

"Coda: В ритме сердца": смотрите онлайн трейлер фильма

"Земля кочевников", 2021

Рейтинг IMDb: 7,3

В центре истории – Ферн, женщина, которая оказалась в трудном положении. В городке закрылся завод и люди остались без средств к существованию. И на Ферн ждала еще одна беда – она потеряла дом.

Поэтому женщина решает приобрести фургон и начать путешествовать по стране, чтобы найти сезонные подработки.

"Земля кочевников": смотрите онлайн трейлер фильма

