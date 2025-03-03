Роберт Дауни-младший прошелся по российскому актеру перед объявлением победителей кинопремии. Кстати, Юрий Борисов не победил в номинации "Лучший актер второго плана".

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Роберт Дауни-младший напомнил, что Юрий Борисов посещал оккупированный Россией Крым, а также вспомнил о фильмах, касающихся российской армии. Кстати, он также является фигурантом базы "Миротворец".

Отметим, что победу в номинации "Лучший актер второго плана" получил американский актер Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль", а россиянин, к счастью, остался без статуэтки.

Напомним, что Юрий Борисов снялся в фильме "Анора", который в этом году номинирован сразу в шести категориях: "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая женская роль" и "Лучшая мужская роль второго плана". В ленте рассказывается об отношениях секс-работницы Аноры и сына российского олигарха. Поэтому она вызвала большое возмущение у украинцев.

Юрий Борисов – ярый сторонник кровавой политики Кремля. Он получил известность благодаря съемкам в пропагандистских российских фильмах, в частности речь идет о ленте "Калашников", которая снималась в оккупированном Крыму. Актер не высказывается публично относительно российско-украинской войны, но своими действиями ее поддерживает.