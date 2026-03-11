24 Канал расскажет не только о сюжете ленты, но и интересные факты, которые могут удивить.
Обратите внимание Будет очень интересно: премьеры каких сериалов запланированы на март
Что известно о фильме "Никакого выбора"?
Год выхода: 2025
Страна: Южная Корея
Жанр: триллер, криминальная драма, черная комедия
Продолжительность: около 2 часов 19 минут
Рейтинг IMDb: 7,6
Бюджет: примерно 12,2 миллиона долларов
Мировые кассовые сборы: более 37 миллионов долларов
Актерский состав:
- Ли Бонь Хон;
- Сон Е Джин;
- Пак Хи Сун;
- Ли Сон Мин;
- Йом Хе Ран.
Особое внимание критики обратили на игру Ли Бонь Хона – звезды сериала "Игра в кальмара". Его роль в этом фильме называют одной из самых сильных в карьере.
Ли Бонь Хон / Кадр из фильма
Сюжет фильма
Фильм является свободной экранизацией романа "Топор" американского писателя Дональда Вестлейка.
В центре истории – Ман Су, обычный мужчина среднего возраста, который более двадцати лет проработал в бумажной компании. Однажды он попал под сокращение и остался без дохода и статуса.
Во время поиска нового места работы Ман Су понимает, что его опыт никому не нужен, и со временем отчаяние перерастает в навязчивую идею. Главный герой решает, если он не может получить желаемую должность, то устранять всех потенциальных конкурентов. Так начинается история, где обычный человек постепенно превращается в хладнокровного преступника.
"Никакого выбора": смотрите онлайн трейлер фильма
Почему над фильмом работали более 15 лет?
Идея фильма зародилась у режиссера еще более 17 лет назад. Сначала Пхак Чхан Ук планировал снять американскую версию фильма, однако долгое время не удавалось найти финансирование и продюсеров в Голливуде.
Режиссер продолжал работать над сценарием параллельно с другими проектами. В результате он решил снять корейскую версию истории. Впоследствии Пхак Чхан Ук признавался, что рад, что фильм не был создан в Голливуде, ведь это позволило сделать историю более авторской и смелой.
Интересные факты
- Создание фильма длилось более 17 лет – от идеи до премьеры;
- Эту ленту называют одной из самых личных и смелых идей режиссера;
- Фильм также был выдвинут Южной Кореей на премию Оскар.