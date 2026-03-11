24 Канал расскажет не только о сюжете ленты, но и интересные факты, которые могут удивить.

Обратите внимание Будет очень интересно: премьеры каких сериалов запланированы на март

Что известно о фильме "Никакого выбора"?

Год выхода: 2025

Страна: Южная Корея

Жанр: триллер, криминальная драма, черная комедия

Продолжительность: около 2 часов 19 минут

Рейтинг IMDb: 7,6

Бюджет: примерно 12,2 миллиона долларов

Мировые кассовые сборы: более 37 миллионов долларов

Актерский состав:

Ли Бонь Хон;

Сон Е Джин;

Пак Хи Сун;

Ли Сон Мин;

Йом Хе Ран.

Особое внимание критики обратили на игру Ли Бонь Хона – звезды сериала "Игра в кальмара". Его роль в этом фильме называют одной из самых сильных в карьере.

Ли Бонь Хон / Кадр из фильма

Сюжет фильма

Фильм является свободной экранизацией романа "Топор" американского писателя Дональда Вестлейка.

В центре истории – Ман Су, обычный мужчина среднего возраста, который более двадцати лет проработал в бумажной компании. Однажды он попал под сокращение и остался без дохода и статуса.

Во время поиска нового места работы Ман Су понимает, что его опыт никому не нужен, и со временем отчаяние перерастает в навязчивую идею. Главный герой решает, если он не может получить желаемую должность, то устранять всех потенциальных конкурентов. Так начинается история, где обычный человек постепенно превращается в хладнокровного преступника.

"Никакого выбора": смотрите онлайн трейлер фильма

Почему над фильмом работали более 15 лет?

Идея фильма зародилась у режиссера еще более 17 лет назад. Сначала Пхак Чхан Ук планировал снять американскую версию фильма, однако долгое время не удавалось найти финансирование и продюсеров в Голливуде.

Режиссер продолжал работать над сценарием параллельно с другими проектами. В результате он решил снять корейскую версию истории. Впоследствии Пхак Чхан Ук признавался, что рад, что фильм не был создан в Голливуде, ведь это позволило сделать историю более авторской и смелой.

Интересные факты