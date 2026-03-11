24 Канал розповість не тільки про сюжет стрічки, а й цікаві факти, які можуть здивувати.

Зверніть увагу Буде дуже цікаво: прем'єри яких серіалів заплановані на березень

Що відомо про фільм "Жодного вибору"?

Рік виходу: 2025

Країна: Південна Корея

Жанр: трилер, кримінальна драма, чорна комедія

Тривалість: близько 2 години й 19 хвилин

Рейтинг IMDb: 7,6

Бюджет: приблизно 12,2 мільйона доларів

Світові касові збори: понад 37 мільйонів доларів

Акторський склад:

Лі Бонь Хон;

Сон Є Джин;

Пак Хі Сун;

Лі Сон Мін;

Йом Хє Ран.

Особливу увагу критики звернули на гру Лі Бонь Хона – зірки серіалу "Гра в кальмара". Його роль у цьому фільмі називають однією з найсильніших у кар'єрі.

Лі Бонь Хон / Кадр із фільму

Сюжет фільму

Фільм є вільною екранізацією роману "Сокира" американського письменника Дональда Вестлейка.

У центрі історії – Ман Су, звичайний чоловік середнього віку, який понад двадцять років пропрацював у паперовій компанії. Одного дня він потрапив під скорочення й залишився без доходу й статусу.

Під час пошуку нового місця праці Ман Су розуміє, що його досвід нікому не потрібен, і з часом відчай переростає у нав'язливу ідею. Головний герой вирішує, якщо він не може отримати бажану посаду, то усуватиме всіх потенційних конкурентів. Так починається історія, де звичайна людина поступово перетворюється на холоднокровного злочинця.

"Жодного вибору": дивіться онлайн трейлер фільму

Чому над фільмом працювали понад 15 років?

Ідея фільму зародилась у режисера ще понад 17 років тому. Спочатку Пхак Чхан Ук планував зняти американську версію фільму, однак довгий час не вдавалось знайти фінансування і продюсерів у Голлівуді.

Режисер продовжував працювати над сценарієм паралельно з іншими проєктами. У результаті він вирішив зняти корейську версію історії. Згодом Пхак Чхан Ук зізнавався, що радий, що фільм не був створений у Голлівуді, адже це дозволило зробити історію більш авторською і сміливою.

Цікаві факти