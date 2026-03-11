24 Канал розповість не тільки про сюжет стрічки, а й цікаві факти, які можуть здивувати.
Що відомо про фільм "Жодного вибору"?
Рік виходу: 2025
Країна: Південна Корея
Жанр: трилер, кримінальна драма, чорна комедія
Тривалість: близько 2 години й 19 хвилин
Рейтинг IMDb: 7,6
Бюджет: приблизно 12,2 мільйона доларів
Світові касові збори: понад 37 мільйонів доларів
Акторський склад:
- Лі Бонь Хон;
- Сон Є Джин;
- Пак Хі Сун;
- Лі Сон Мін;
- Йом Хє Ран.
Особливу увагу критики звернули на гру Лі Бонь Хона – зірки серіалу "Гра в кальмара". Його роль у цьому фільмі називають однією з найсильніших у кар'єрі.
Лі Бонь Хон / Кадр із фільму
Сюжет фільму
Фільм є вільною екранізацією роману "Сокира" американського письменника Дональда Вестлейка.
У центрі історії – Ман Су, звичайний чоловік середнього віку, який понад двадцять років пропрацював у паперовій компанії. Одного дня він потрапив під скорочення й залишився без доходу й статусу.
Під час пошуку нового місця праці Ман Су розуміє, що його досвід нікому не потрібен, і з часом відчай переростає у нав'язливу ідею. Головний герой вирішує, якщо він не може отримати бажану посаду, то усуватиме всіх потенційних конкурентів. Так починається історія, де звичайна людина поступово перетворюється на холоднокровного злочинця.
"Жодного вибору": дивіться онлайн трейлер фільму
Чому над фільмом працювали понад 15 років?
Ідея фільму зародилась у режисера ще понад 17 років тому. Спочатку Пхак Чхан Ук планував зняти американську версію фільму, однак довгий час не вдавалось знайти фінансування і продюсерів у Голлівуді.
Режисер продовжував працювати над сценарієм паралельно з іншими проєктами. У результаті він вирішив зняти корейську версію історії. Згодом Пхак Чхан Ук зізнавався, що радий, що фільм не був створений у Голлівуді, адже це дозволило зробити історію більш авторською і сміливою.
Цікаві факти
- Створення фільму тривало понад 17 років – від ідеї до прем'єри;
- Цю стрічку називають однією з найбільш особистих і сміливих ідей режисера;
- Фільм також була висунута Південною Кореєю на премію Оскар.