Об этом сообщило издание People. В материале 24 Канала мы собрали подборку фильмов и сериалов, которые сделали Эрика Дейна невероятно узнаваемым.

Какие фильмы и сериалы с Эриком Дейном стоит посмотреть вечером?

"Анатомия Грей"

Одним из самых популярных сериалов в кинокарьере Эрика Дейна является медико-драматический сериал "Анатомия Грей". Премьера состоялась в 2005 году, а над проектом работала Шонда Раймс. Сериал рассказывает о жизни интернов, ординаторов и их наставников в больнице Seattle Grace Hospital. Лента изрядно полюбилась зрителям и имеет рейтинг 7,6 балла на IMDb.

"Анатомия Грей": смотрите онлайн трейлер сериала

"Эйфория"

Еще один популярный сериал, в котором сыграл актер, – это "Эйфория". Премьера ленты состоялась в 2019 году и сразу наделала большого шума в сети. Это яркий, динамичный и провокационный сериал о жизни современных старшеклассников.

Мы увидим все проблемы, с которыми сталкиваются подростки: жестокость, зависимость, психологические травмы, дружбу, любовь, интернет и многое другое.

"Эйфория": смотрите онлайн трейлер сериала

"Последний корабль"

Это американский постапокалиптический сериал, снятый на основе романа Уильяма Бринкли. Премьера сериала "Последний корабль" состоялась в 2014 году, а выходил он до 2018 года.

Лента насчитывает пять сезонов и имеет высокие зрительские рейтинги. История разворачивается вокруг глобальной пандемии, которая уничтожает 80% населения планеты. Эрик Дейн сыграл одну из ролей в ленте.

"Последний корабль": смотрите онлайн трейлер сериала

Что известно о смерти Эрика Дейна?