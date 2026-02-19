Нещодавно в Україні відбулася прем'єра серіалу "Белла Віта", який неабияк полюбився глядачам. Та якщо ви вже встигли його переглянути й нині шукаєте гідну альтернативу, у матеріалі 24 Каналу ми зібрали для вас добірку українських серіалів, які також складаються лише з чотирьох епізодів.

Які українські серіали складаються з 4-х епізодів?

Є люди, які ніколи не беруться за перегляд турецьких серіалів, адже зазвичай це багатосерійні історії з повільним сюжетом, що розвивається надто довго. Якщо ви з тих, хто не любить такого формату, вам ідеально підійде мінісеріал. Це проєкти, які налічують чотири епізоди й легко переглядаються за один вечір – чудова нагода влаштувати собі релакс.

Нещодавно в Україні відбулася прем'єра серіалу "Белла Віта". Та якщо ви вже встигли його переглянути й нині шукаєте альтернативу, зверніть увагу на такі українські серіали.

"Продовження роду" – українська воєнно-драматична історія про чотирьох жінок, які опинилися в міському пологовому будинку під час повномасштабного вторгнення. У кожної з них своя доля, але в цей момент вони змушені зосередитися на головному – вижити в умовах обстрілів і постійної небезпеки.

"Одна родина" – чотирисерійна мелодрама 2024 року. Це історія кохання Оксани та Максима, родини яких споконвіку ворогують.

"Код кохання" – український серіал, прем'єра якого відбулася у 2024 році. Це мелодрама з кримінальними елементами, у центрі сюжету якої – Вероніка Левченко. Вона змушена співпрацювати з кіберзлочинцем Андрієм, щоб урятувати свого брата.

"Століття Якова" – український історико-драматичний серіал 2016 року, який і досі залишається популярним серед глядачів. Сюжет розгортається навколо селянина на ім'я Яків, який прожив кілька історичних епох. Крізь призму його життя серіал показує широку панораму української історії.

Ці різножанрові історії точно допоможуть вам обрати саме свого фаворита та зануритись у цікаву історію уже цього вечора.