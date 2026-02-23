Решение Британской академии телевидения и киноискусства вызвало волну критики, в частности в Украине, которая уже четвертый год противостоит полномасштабному вторжению России. Своими мыслями пользователи поделились в соцсетях. Что именно они сказали – смотрите далее в материале 24 Канал.

К теме Объявлены победители кинопремии BAFTA-2026: какие фильмы получили награду

Так, среди номинантов на "Лучший документальный фильм" была и украинская лента "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислав Чернов. Однако награду отдали картине о россиянах, что многие восприняли как опасное смещение акцентов – от истории жертв войны к истории "россиян, которые якобы страдают от системы".

Что пользователи говорят о победе "Мистер Никто против Путина" получил премию BAFTA / Скриншот из соцсети X

В соцсетях пользователи назвали это решение "отбеливанием" россиян и попыткой продвинуть нарратив о "хороших россиянах". Люди пишут, что романтизация пассивной "оппозиционности" фактически нивелирует ответственность общества, которое живет в условиях агрессивной войны и массовых преступлений со стороны россиян. Кроме того, часть комментаторов считает, что награждение такого фильма одной из самых престижных кинопремий мира выглядит как возвращение российской "мягкой силы" в международное культурное пространство в то время, когда Украина продолжает подвергаться ежедневным атакам.

Реакция пользователей на то, что фильм "Мистер Никто против Путина" получил премию BAFTA / Скриншоты из соцсети X

"Мистер Никто против Путина" пропагандирует опасные нарративы, такие как: "Не все россияне хотят войны. Это все Путин и его пропаганда". Но это неправда! Например, один из студентов сказал: "Я думал подписать контракт и пойти воевать", но потом не успел из-за мобилизации и добавляет: "Не подписал вовремя, хоть мог заработать". То есть убивать украинцев на собственной земле – это просто способ заработать деньги?!,

– написала кинообозревательница Инна Гордеева в Threads.

Инна Гордеева прокомментировала победу фильма "Мистер Никто против Путина" в BAFTA / Скриншот с Threads

Заметим, что кроме украинской ленты "2000 метров до Андреевки" и "Мистера Никто против Путина" в номинации BAFTA на "Лучший документальный фильм" также были представлены ленты Apocalypse in the Tropics ("Апокалипсис в тропиках") бразильского режиссера Петры Косты, Cover-Up ("Сокрытие") авторства Лоры Пойтрас и Марка Обенгауса, а также The Perfect Neighbour ("Идеальная соседка") режиссера Гитм Гандбхир.

Что известно о фильме "Мистер Никто против Путина"?