Их в прямом эфире объявили Даниэль Брукс и Льюис Пулман. Видео опубликовали на ютуб-канале Oscars.

Всего номинантов на "Оскар-2026" объявили в 24 различных категориях. Лидером стала лента "Грешники" – 16 номинаций, включая новую "Лучший кастинг". По 13 и 10 номинаций получили "Одна битва за другой" и "Марти Суприм. Гений комбинаций" соответственно.

Украинские фильмы были только в коротких списках, но не стали претендентами на Оскар-2026. Речь идет о "2000 метрах до Андреевки" и "Я умерла в Ирпене". Фильм "Камень, ножницы, бумага" о войне в Украине, где снялся Александр Рудинский, также не вошел в финальный список кинопремии.

В то же время среди претендентов на Оскар-2026 есть документальная лента Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud об американском журналисте Бренте Рено, убитом российскими военными в Ирпене.

Также на Оскар-2026 номинирована лента "Господин Никто против Путина", которую снял американский режиссер Дэвид Боренштейн и бывший российский учитель Павел Таланкин.

Объявили номинантов на Оскар-2026: смотрите видео онлайн

Полный список номинантов на Оскар-2026

Найкращий фільм

"Франкенштайн";

"Гамнет";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"Одна битва за другой";

"Бугония";

"F1";

"Секретный агент";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники";

"Сны поездов".

Лучшая режиссерская работа

Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой");

Райан Куглер ("Грешники");

Джош Сефди ("Марти Суприм. Гений комбинаций");

Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность");

Хлоя Чжао ("Гамнет").

Лучший актер

Леонардо ДиКаприо ("Одна битва за другой");

Тимоти Шаламе ("Марти Суприм. Гений комбинаций");

Майкл Б. Джордан ("Грешники");

Итан Хоук ("Голубая луна");

Вагнер Мора ("Секретный агент").

Лучший актер второго плана

Шон Пенн ("Одна битва за другой");

Бенисио дель Торо ("Одна битва за другой");

Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность");

Делрой Линдо ("Грешники");

Джейкоб Элорди ("Франкенштайн").

Лучшая актриса

Джесси Бакли ("Гамнет");

Роуз Бирн ("Я не железная");

Эмма Стоун ("Бугония");

Кейт Хадсон ("Песнь любви");

Ренате Рейнсве ("Сентиментальная ценность").

Лучшая актриса второго плана

Теяна Тейлор ("Одна битва за другой");

Вунми Мосаку ("Грешники");

Эль Фэннинг ("Сентиментальная ценность");

Инга Ибсдоттер Лиллеос ("Сентиментальная ценность");

Эми Медиган ("Оружие").

Лучший мультфильм

"Зверополис 2";

"Кейпоп – охотницы на демонов";

"Арко";

"Элио";

"Маленькая Амели".

Лучший иностранный фильм

"Простая случайность";

"Секретный агент";

"Сентиментальная ценность";

"Сират";

"Голос Хинд Раджаб".

Лучший полнометражный документальный фильм

"Алабамское решение";

"Приходите посмотреть на меня в хорошем свете";

Cutting Through Rocks;

"Господин Никто против Путина";

"Идеальная соседка".

Лучший игровой короткометражный фильм

Butcher's Stain;

"Друг Дороти";

Jane Austen's Period Drama;

"Певцы";

"Два человека обмениваются слюной".

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Бабочка";

"Вечнозеленый";

"Девушка, которая плакала о жемчуге";

"Пенсионный план";

"Три сестры".

Лучший адаптированный сценарий

"Бугония";

"Франкенштfйн";

"Гамнет";

"Одна битва за другой";

"Сны поездов".

Лучший оригинальный сценарий:

"Голубая луна";

"Простая случайность";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники".

Лучший кастинг

"Гамнет";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"Одна битва за другой";

"Секретный агент";

"Грешники".

Лучшие визуальные эффекты

"Аватар: пламя и пепел";

"F1";

"Мир Юрского периода: Возрождение";

"Школьный автобус";

"Грешники".

Лучшая музыка к фильму

"Бугония";

"Франкенштайн";

"Гамнет";

"Одна битва за другой";

"Грешники".

Лучшая оригинальная песня

Dear Me ("Дайан Уоррен: Неутомимая");

Golden ("Кейпоп-охотницы на демонов");

I Lied To You ("Грешники");

Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi!);

Train Dreams ("Сны поездов").

Лучшая операторская работа

"Франкенштайн";

"Грешники";

"Одна битва за другой";

"Сны поездов";

"Марти Суприм. Гений комбинаций".

Лучший грим и прическа

"Франкенштайн";

"Кокухо";

"Грешники";

"Несокрушимый";

"Гадкая сестра".

Лучший дизайн костюмов

"Аватар: пламя и пепел";

"Франкенштайн";

"Гамнет";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"Грешники".

Лучшая работа художника-постановщика

"Франкенштайн";

"Грешники";

"Одна битва за другой";

"Гамнет";

"Марти Суприм. Гений комбинаций".

Лучший монтаж

"Грешники";

"Одна битва за другой";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"Сентиментальная ценность";

"F1".

Лучший звук

"Франкенштайн";

"Одна битва за другой";

"Грешники";

"Сират";

"F1".

Лучший документальный короткометражный фильм