Їх в прямому етері оголосили Даніель Брукс та Льюїс Пулман. Відео опублікували на ютуб-каналі Oscars.

Всього номінантів на "Оскар-2026" оголосили у 24 різних категоріях. Лідером стала стрічка "Грішники" – 16 номінацій, включно з новою "Найкращий кастинг". По 13 і 10 номінацій отримали "Одна битва за іншою" та "Марті Супрім. Геній комбінацій" відповідно.

Українські фільми були лише у коротких списках, та не стали претендентами на Оскар-2026. Йдеться про "2000 метрів до Андріївки" та "Я померла в Ірпені". Фільм "Камінь, ножиці, папір" про війну в Україні, де знявся Олександр Рудинський, також не увійшов у фінальний список кінопремії.

Водночас серед претендентів на Оскар-2026 є документальна стрічка "Озброєний лише камерою: життя і смерть Брента Рено" про американського журналіста Брента Рено, убитого російськими військовими в Ірпені.

Також на Оскар-2026 номіновано стрічку "Містер Ніхто проти Путіна", яку зняв американський режисер Девід Боренштейн та колишній російський учитель Павло Таланкін.

Повний список номінантів на Оскар-2026

Найкращий фільм

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Марті Супрім. Геній комбінацій";

"Одна битва за іншою";

"Буґонія";

"F1";

"Секретний агент";

"Сентиментальна цінність";

"Грішники";

"Потяг у снах".

Найкраща режисерська робота

Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою");

Раян Куґлер ("Грішники");

Джош Сефді ("Марті Супрім. Геній комбінацій");

Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність");

Хлоя Чжао ("Гамнет").

Найкращий актор

Леонардо ДіКапріо ("Одна битва за іншою");

Тімоті Шаламе ("Марті Супрім. Геній комбінацій");

Майкл Б. Джордан ("Грішники");

Ітан Гоук ("Блакитний місяць");

Ваґнер Мора ("Таємний Агент").

Найкращий актор другого плану

Шон Пенн ("Одна битва за іншою");

Бенісіо дель Торо ("Одна битва за іншою");

Стеллан Скашґорд ("Сентиментальна цінність");

Делрой Ліндо ("Грішники");

Джейкоб Елорді ("Франкенштейн").

Найкраща акторка

Джессі Баклі ("Гамнет");

Роуз Бірн ("Я не залізна");

Емма Стоун ("Буґонія");

Кейт Гадсон ("Пісня любові");

Ренате Рейнсве ("Сентиментальна цінність").

Найкраща акторка другого плану

Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою");

Вунмі Мосаку ("Грішники");

Ель Феннінґ ("Сентиментальна цінність");

Інґа Ібсдоттер Ліллеос ("Сентиментальна цінність");

Емі Медіґан ("Зброя").

Найкращий мультфільм

"Зоотрополіс 2";

"Кейпоп-мисливиці на демонів";

"Арко";

"Еліо";

"Маленька Амелі або герой дощу".

Найкращий іноземний фільм

"Проста випадковість";

"Таємний агент";

"Сентиментальна цінність";

"Сірат";

"Голос Хінд Раджаб".

Найкращий повнометражний документальний фільм

"Алабамське рішення";

"Зустрінь мене у світлі надії";

"Розсікаючи скелі";

"Містер Ніхто проти Путіна";

"Ідеальна сусідка".

Найкращий ігровий короткометражний фільм

"Пляма м'ясника";

"Друг Дороті";

"Історична драма Джейн Остін";

"Співаки";

"Двоє людей, що обмінюються слиною".

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

"Метелик";

"Вічнозелений";

"Дівчина, яка плакала про перли";

"Пенсійний план";

"Три сестри".

Найкращий адаптований сценарій

"Буґонія";

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Одна битва за іншою";

"Потяг у снах".

Найкращий оригінальний сценарій:

"Блакитний місяць";

"Це була лише випадковість";

"Марті Супрім. Геній комбінацій";

"Сентиментальна цінність";

"Грішники".

Найкращий кастинг

"Гамнет";

"Марті Супрім. Геній комбінацій";

"Одна битва за іншою";

"Таємний агент";

"Грішники".

Найкращі візуальні ефекти

"Аватар: вогонь і попіл";

"F1";

"Світ Юрського періоду: Відродження";

"Автобус у вогні";

"Грішники".

Найкраща музика до фільму

"Буґонія";

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Одна битва за іншою";

"Грішники".

Найкраща оригінальна пісня

Dear Me ("Даян Воррен: Невтомна");

Golden ("Кейпоп-мисливиці на демонів");

I Lied To You ("Грішники");

Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi!);

Train Dreams ("Потяг у снах").

Найкраща операторська робота

"Франкенштейн";

"Грішники";

"Одна битва за іншою";

"Потяг у снах";

"Марті Супрім. Геній комбінацій".

Найкращий грим та зачіска

"Франкенштейн";

"Кокухо";

"Грішники";

"Незламний";

"Гидка сестра".

Найкращий дизайн костюмів

"Аватар: вогонь і попіл";

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Марті Супрім. Геній комбінацій";

"Грішники".

Найкраща робота художника-постановника

"Франкенштейн";

"Грішники";

"Одна битва за іншою";

"Гамнет";

"Марті Супрім. Геній комбінацій".

Найкращий монтаж

"Грішники";

"Одна битва за іншою";

"Марті Супрім. Геній комбінацій";

"Сентиментальна цінність";

"F1".

Найкращий звук

"Франкенштейн";

"Одна битва за іншою";

"Грішники";

"Сірат";

"F1".

