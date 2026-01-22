Їх в прямому етері оголосили Даніель Брукс та Льюїс Пулман. Відео опублікували на ютуб-каналі Oscars.
Всього номінантів на "Оскар-2026" оголосили у 24 різних категоріях. Лідером стала стрічка "Грішники" – 16 номінацій, включно з новою "Найкращий кастинг". По 13 і 10 номінацій отримали "Одна битва за іншою" та "Марті Супрім. Геній комбінацій" відповідно.
Українські фільми були лише у коротких списках, та не стали претендентами на Оскар-2026. Йдеться про "2000 метрів до Андріївки" та "Я померла в Ірпені". Фільм "Камінь, ножиці, папір" про війну в Україні, де знявся Олександр Рудинський, також не увійшов у фінальний список кінопремії.
Водночас серед претендентів на Оскар-2026 є документальна стрічка "Озброєний лише камерою: життя і смерть Брента Рено" про американського журналіста Брента Рено, убитого російськими військовими в Ірпені.
Також на Оскар-2026 номіновано стрічку "Містер Ніхто проти Путіна", яку зняв американський режисер Девід Боренштейн та колишній російський учитель Павло Таланкін.
Оголосили номінантів на Оскар-2026: дивіться відео онлайн
Повний список номінантів на Оскар-2026
Найкращий фільм
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Марті Супрім. Геній комбінацій";
- "Одна битва за іншою";
- "Буґонія";
- "F1";
- "Секретний агент";
- "Сентиментальна цінність";
- "Грішники";
- "Потяг у снах".
Найкраща режисерська робота
- Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою");
- Раян Куґлер ("Грішники");
- Джош Сефді ("Марті Супрім. Геній комбінацій");
- Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність");
- Хлоя Чжао ("Гамнет").
Найкращий актор
- Леонардо ДіКапріо ("Одна битва за іншою");
- Тімоті Шаламе ("Марті Супрім. Геній комбінацій");
- Майкл Б. Джордан ("Грішники");
- Ітан Гоук ("Блакитний місяць");
- Ваґнер Мора ("Таємний Агент").
Найкращий актор другого плану
- Шон Пенн ("Одна битва за іншою");
- Бенісіо дель Торо ("Одна битва за іншою");
- Стеллан Скашґорд ("Сентиментальна цінність");
- Делрой Ліндо ("Грішники");
- Джейкоб Елорді ("Франкенштейн").
Найкраща акторка
- Джессі Баклі ("Гамнет");
- Роуз Бірн ("Я не залізна");
- Емма Стоун ("Буґонія");
- Кейт Гадсон ("Пісня любові");
- Ренате Рейнсве ("Сентиментальна цінність").
Найкраща акторка другого плану
- Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою");
- Вунмі Мосаку ("Грішники");
- Ель Феннінґ ("Сентиментальна цінність");
- Інґа Ібсдоттер Ліллеос ("Сентиментальна цінність");
- Емі Медіґан ("Зброя").
Найкращий мультфільм
- "Зоотрополіс 2";
- "Кейпоп-мисливиці на демонів";
- "Арко";
- "Еліо";
- "Маленька Амелі або герой дощу".
Найкращий іноземний фільм
- "Проста випадковість";
- "Таємний агент";
- "Сентиментальна цінність";
- "Сірат";
- "Голос Хінд Раджаб".
Найкращий повнометражний документальний фільм
- "Алабамське рішення";
- "Зустрінь мене у світлі надії";
- "Розсікаючи скелі";
- "Містер Ніхто проти Путіна";
- "Ідеальна сусідка".
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- "Пляма м'ясника";
- "Друг Дороті";
- "Історична драма Джейн Остін";
- "Співаки";
- "Двоє людей, що обмінюються слиною".
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- "Метелик";
- "Вічнозелений";
- "Дівчина, яка плакала про перли";
- "Пенсійний план";
- "Три сестри".
Найкращий адаптований сценарій
- "Буґонія";
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Одна битва за іншою";
- "Потяг у снах".
Найкращий оригінальний сценарій:
- "Блакитний місяць";
- "Це була лише випадковість";
- "Марті Супрім. Геній комбінацій";
- "Сентиментальна цінність";
- "Грішники".
Найкращий кастинг
- "Гамнет";
- "Марті Супрім. Геній комбінацій";
- "Одна битва за іншою";
- "Таємний агент";
- "Грішники".
Найкращі візуальні ефекти
- "Аватар: вогонь і попіл";
- "F1";
- "Світ Юрського періоду: Відродження";
- "Автобус у вогні";
- "Грішники".
Найкраща музика до фільму
- "Буґонія";
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Одна битва за іншою";
- "Грішники".
Найкраща оригінальна пісня
- Dear Me ("Даян Воррен: Невтомна");
- Golden ("Кейпоп-мисливиці на демонів");
- I Lied To You ("Грішники");
- Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi!);
- Train Dreams ("Потяг у снах").
Найкраща операторська робота
- "Франкенштейн";
- "Грішники";
- "Одна битва за іншою";
- "Потяг у снах";
- "Марті Супрім. Геній комбінацій".
Найкращий грим та зачіска
- "Франкенштейн";
- "Кокухо";
- "Грішники";
- "Незламний";
- "Гидка сестра".
Найкращий дизайн костюмів
- "Аватар: вогонь і попіл";
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Марті Супрім. Геній комбінацій";
- "Грішники".
Найкраща робота художника-постановника
- "Франкенштейн";
- "Грішники";
- "Одна битва за іншою";
- "Гамнет";
- "Марті Супрім. Геній комбінацій".
Найкращий монтаж
- "Грішники";
- "Одна битва за іншою";
- "Марті Супрім. Геній комбінацій";
- "Сентиментальна цінність";
- "F1".
Найкращий звук
- "Франкенштейн";
- "Одна битва за іншою";
- "Грішники";
- "Сірат";
- "F1".
Найкращий документальний короткометражний фільм
- "Озброєний лише камерою: життя і смерть Брента Рено";
- "Children No More: Were and Are Gone";
- "Усі порожні кімнати";
- "Диявол не спить";
- "Perfectly a Strangeness".